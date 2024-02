Messi tendrá un nuevo socio: Federico Redondo será jugador del Inter Miami

El volante de 21 de la selección Sub 23, ahora será compañero de Messi en Inter Miami.

La carrera de Federico Redondo continuará lejos de La Paternal. Inter Miami llegó a un acuerdo por el pase del mediocampista de Argentinos Juniors, que viene de conseguir la clasificación con la Selección Argentina Sub 23 a los Juegos Olímpicos 2024.

La confirmación de la transferencia se dio horas después de que el presidente del Bicho, Cristian Malaspina, reconociera que las charlas con el club de Lionel Messi estaban avanzadas.

“Llegó una oferta formal mejorada por parte de Inter Miami por Redondo. Si se acercan a lo que pedimos, sería una venta importante para el club y el jugador”, afirmó Malaspina en diálogo con DSports.

La oferta del Inter Miami por Federico Redondo

Inter Miami pagará 8 millones de dólares y a Argentinos le quedaría el 15% de una futura venta. El jugador ya no volvería a vestir la camiseta del Bicho. En el Inter Miami, Redondo, será compañero de Messi y de los argentinos Tomás Avilés (ex Racing) y Facundo Farías (ex Colón).

El equipo, que se prepara el inicio de la Liga de Estados Unidos, es dirigido por el ex seleccionador de Argentina y Paraguay, Gerardo Martino.

Federico Redondo, de 21 años, es hijo del ex volante del seleccionado argentino y del Real Madrid, Fernando Redondo y se formó en Argentinos Juniors, el mismo club donde debutó su padre.