Micaela Pallero, trabajo de Hormiga y sueño olímpico

Micaela Pallero no viene de una familia de deportistas. Recién a los 21 empezó a jugar al rugby y cinco años después ya lo hace en la Selección Argentina.

La neuquina, que juega en Marabunta, es una de las convocadas para el repechaje que dará un pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024. Se disputará el 17 y 18 de junio en Montevideo.

El rugby, en su formato Seven, forma parte del circuito olímpico desde Río 2016 y lleva dos Juegos ya que también estuvo en Tokio. En el femenino, Argentina no pudo clasificar y buscará tener su debut en París el próximo año.

No será una tarea sencilla ya que Brasil y Colombia son las principales favoritas. “Sabemos que no va a ser fácil, tenemos rivales como Brasil y Colombia que son los equipos a vencer. Va a ser complicado pero confiamos en el equipo que tenemos, venimos trabajando hace mucho. Vamos paso a paso pero en busca de todo, para quedar primeras y clasificar”, aseguró Pallero en diálogo con Río Negro.

“Brasil suele quedar primero, viene con mucho ruedo, jugando circuito pero no tenemos nada que perder, vamos a dejar todo”, agregó.

Sobre la posibilidad de estar en un Juego Olímpico, Micaela expresó: “Lo siento como una fantasía, es algo a lo que aspira cualquier deportista. Ya jugar el clasificatorio es un sueño, pero un Juego Olímpico no me lo puedo imaginar, espero que podamos cumplir esa fantasía”.

Su historia en el rugby y la primera convocatoria

La jugadora de Marabunta ya lleva varias convocatorias y torneos con Las Yaguaretés (apodo del equipo argentino) y su historia es muy particular. Empezó a jugar “de grande”, casi por casualidad, en pocos meses fue citada a la Selección y no salió más de las listas.

“Empecé a jugar a fines del 2018. Siempre acompañaba a mi novio que jugaba en Patagonia Rugby en Neuquén. Un día me invitaron a jugar y me animé, cuando recién se estaba formando el equipo femenino. Fui a probar y me gustó, después me fui a Marabunta. Mi familia no es del palo del rugby ni del deporte”, contó Pallero, de 26 años.

A poco tiempo de arrancar a entrenar le llegó la gran posibilidad. “En octubre de 2019 me invitaron a un campus en Neuquén Rugby con jugadoras de la zona y de Cuyo. A las dos semanas me llamaron para que viaje a una concentración en La Plata con la Selección”, rememoró.

“No lo esperaba, antes de viajar lloraba y le decía a mi entrenador que no quería ir, no me sentía lista porque me iba a encontrar con jugadoras que llevan, 7 u 8 años jugando, a algunas las veía en la tele en los partidos y me parecía algo inalcanzable, todavía no lo puedo creer”, añadió.

En el rugby femenino en Argentina la modalidad predilecta es el Seven, con siete jugadoras por equipo en cancha. Solo en algunos torneos lo hacen con 10 o 12. El formato tradicional, en el masculino, es el de 15 más allá de que el Seven es el que compite de manera olímpica.

Al respecto, Micaela reflexiona: “Sería lo ideal que se juegue más con 10, 12 y 15. Eso le daría espacio a más chicas, el Seven es muy duro, muy físico y mental, eso le quita lugar a muchas. Es lo mejor que nos puede pasar, crecer y jugar algún día 15 como ya lo hacen Colombia y Brasil”.

En torneos como el que van a jugar en Uruguay, se disputan tres cruces por día, con poco tiempo de descanso. “Son 14 minutos de partido pero es mucha exigencia, no parás. Los scrums y lines duran segundos, todas las jugadoras corren”, analizó.

El crecimiento de la disciplina en el país ha ido en consonancia con el de Pallero. “Este año el nuevo staff le dio el espacio a muchas chicas, con los torneos interacademias. En el sistema somos más de 40, con la misma planificación física. Eso está bueno, abre muchas puertas”, afirmó la neuquina.

Desde Marabunta a la Selección Argentina, Micaela representa al rugby regional. A los 26 años y con una carrera en constante ascenso, un Juego Olímpico podría ser otro capítulo glorioso para una vida con un guión de película.