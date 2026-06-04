Mundial 2026: ni Messi ni Cristiano, los pibes de 40 que están listos para agrandar su historia

Más allá de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, superestrellas que disputarán su sexto Mundial, otros veteranos participarán en la gran cita norteamericana pese a haber entrado ya en la cuarentena. La lista está liderada por el gran Luka Modric, pero también hay nombres de peso como los arqueros Guillermo Ochoa y Manuel Neuer o el serbio Edin Dzeko,

Los estelares Messi y Cristiano entrarán en la historia de manera simultánea, pero no serán los únicos porque Memo Ochoa también jugará su sexto Mundial. Nacido en Guadalajara y de reciente paso por el fútbol de Chipre, también está listo para hacer historia.

21 años en el Tri

Memo Ochoa soplará 41 velas el próximo 13 de julio y está claro que su gran sueño es hacerlo con Mexico todavía en acción. Eso significaría una presencia en la zona de definición de un Mundial. algo que a los aztecas les cuesta (y mucho). El arquero juega en el Tri desde 2005 y desde principios de temporada defiende los colores del club chipriota AEL Limassol. Con sus 152 presencias internacionales, aportará su experiencia al grupo para lograr el gran objetivo: superar los cuartos de final.

El arquitecto corata

Arquitecto de las epopeyas de Croacia en Rusia 2018 (subcampeona) y en Qataer cuatro años más tarde (3ª), Luka Modric se dispone a jugar un quinto Mundial. Tras el fin de la exitosa aventura de 13 años en el Real Madrid, coronada con 27 títulos y el Balón de Oro 2018, se incorporó al Milan, donde sigue haciendo gala de capacidad para organizar el juego y de una calidad técnica sin igual. Considerado uno de los volantes más grandes de la historia, Luka sigue siendo, a sus 40 años, el director de juego de Croacia.

El gigante está de vuelta

Se había retirado de la selección tras la Eurocopa 2024, pero está de regreso: a los 40 años, Manuel Neuer vuelve a ser el número 1 bajo los palos de la portería alemana. La lesión de Marc-André ter Stegen y la poca fiabilidad de Oliver Baumann apuraron su retorno. Campeón del mundo en 2014 su estado físico provoca dudas: regularmente lesionado desde el Mundial de 2022, Neuer ha sufrido lesiones en el gemelo, una dolencia que le impidió disputar la final de la Copa de Alemania, en mayo pasado.

Manuel, el arquero se que se fue y volvió.

El héroe bosnio

Tras su paso por Manchester City o Inter de Milán, Edin Dzeko sigue siendo, a sus 40 años, un elemento esencial de Bosnia. Actualmente en el Schalke 04, el delantero es el máximo goleador del combinado bosnio (73) y también el jugador con más presencias internacionales (148). Autor de seis goles en la clasificatoria, marcó el tanto crucial del empate contra Gales en la semifinal de la repesca a cuatro minutos para el término de un partido que acabaron ganando en los penales los bosnios. En la final contra Italia, también definida desde el punto blanco, estuvo a la altura pese a una lesión en el hombro.

Récords que no se baten

Otros veteranos disputarán este Mundial 2026 y hay mayoría de arqueros. El haitiano del Bastia, Johny Placide, descubrirá la Copa del Mundo a los 38 años y el escocés Craig Gordon lo hará con 43. A los 39 años, el defensor japonés Yuto Nagatomo, que pasó por Inter de Milán, Galatasaray y el Marsella, disputará su quinto Mundial.

No obstante, ninguno de ellos batirá el récord como jugador más veterano, establecido por el arquero egipcio Essam El Hadari contra Arabia Saudita en 2018 con 45 años y 161 días. Y tampoco corre peligro de momento el récord del futbolista de campo con más edad, en poder del camerunés Roger Milla, que tenía 42 años, un mes y ocho días en su última Copa del Mundo, en 1994.