Tragedia en Neuquén: quién era el joven de 24 años que murió en la explosión de una bomba de estruendo

Un trágico evento sucedió este domingo 19 de julio en Neuquén capital luego de que terminara el Mundial 2026. Una vez que culminó la final entre Argentina y España, una fuerte explosión se registró en el oeste de la ciudad, dejando como saldo un muerto y varias personas heridas. Quién era la víctima fatal.

Según informaron fuentes ligadas a la investigación a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió en horas de la noche durante los festejos por la Selección Argentina en el barrio Z1.

El comisario inspector Juan Carlos Barroso, jefe del Departamento de Seguridad Personal, precisó que el incidente se trataba de una bomba de estruendo de gran capacidad y de venta ilegal. Los investigadores sospechan que el dispositivo fue activado de forma precaria mediante una especie de martillo casero, lo que desencadenó la fatal explosión de manera inmediata.

Por el incidente, murió un joven a causa de una gran hemorragia y fracturas provocadas por el violento efecto de la detonación, de acuerdo al informe preliminar de la autopsia.

La víctima fatal fue identificada como Alan Daryl Ochoa, de 24 años, y oriundo del norte de la provincia y había viajado para pasar unos días con su familia.

Investigan el origen de la explosión: qué se sabe de los heridos

Las otras tres personas alcanzadas por la onda expansiva (de 51, 28 y 13 años) sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladadas a un sanatorio privado, aunque afortunadamente se confirmó que ninguna permanece en estado grave.

Personal especializado en explosivos de Bomberos, Criminalística y Seguridad Personal de la Policía del Neuquén continúa trabajando en el análisis de los materiales recolectados en la vivienda.

La fiscal a cargo del caso, Guadalupe Inaudi, avanza en la investigación cuyo foco principal está puesto en determinar el origen del material explosivo, más precisamente establecer con precisión cómo fue confeccionado el artefacto y trazar la ruta de comercialización clandestina para dar con los responsables de su distribución.