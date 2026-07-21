Vaca Muerta: una firma completó una campaña de 251 tapones en un pad de cinco pozos a más de 6.000 metros de profundidad

La empresa de servicios Proshale reportó la finalización de una campaña de perforación por plug dentro de un pad de cinco pozos en Vaca Muerta, para la cual contó con el aporte de los tubos en espiral (conocidos como coiled tubing) de parte de Superior Energy Services.

El método (también denominado plug and perf) permite fracturar la roca por etapas. Consiste en perforar el revestimiento, aislar la sección deseada mediante un tapón (plug) y aplicar la fractura hidráulica, repitiendo esta secuencia a lo largo del pozo. Finalmente, los tapones se fresan o perforan para limpiar la tubería e iniciar la fase de producción.

Durante la campaña, el equipo perforó 251 tapones, completando de esa manera todo el alcance de los cinco pozos en «solo» cinco pasadas, según destacó la firma.

Asimismo, se destacó el alcance de un promedio de 6.100 metros de profundidad total por cada pozo, así como el rendimiento constante durante todo el proceso.

La perforación por plug se realizó con distintas configuraciones de herramientas de fondo, adaptadas a las características de cada pozo. En tres de ellos se utilizó un conjunto de fondo (Bottom Hole Assembly o BHA) de 2,88 pulgadas, mientras que en los otros dos se recurrió a una configuración combinada de 2,88 y 3,13 pulgadas.

Para ello se incorporaron tecnología propias de Proshale, incluyendo un motor TRX Downhole, la herramienta de alcance extendido Raptor y una válvula multiciclo Stego. De este último se señaló que permite un caudal máximo en trayectos cortos y se activa hidráulicamente sin necesidad de caídas de bola, factor que ayudó a que la operación sea más rápida y segura.

Desde la firma se valoró que el equipo logró completar las transiciones de pozo a pozo más rápido de lo previsto, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas.