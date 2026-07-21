El petróleo ya impacta en el municipio de Sierra Grande: una habilitación que equivale a siete masas salariales

La habilitación industrial de la planta de exportación de petróleo que el consorcio VMOS construye en Punta Colorada significó un nuevo ingreso millonario para el municipio de Sierra Grande. La comuna percibió 2.247 millones de pesos en concepto de la tasa de habilitación industrial, y ese monto es equivalente a unas siete masas salariales de su planta de personal.



Se trata del segundo ingreso extraordinario que recibe el municipio este año vinculado al desarrollo del proyecto petrolero. A comienzos de 2025, la Provincia distribuyó parte del bono inicial abonado por el consorcio y Sierra Grande recibió 3 millones de dólares, equivalentes entonces a unos 3.780 millones de pesos.

La comuna proyecta invertir en iluminación, infraestructura deportiva, equipamiento y nuevas obras de asfalto

La intendenta Roxana Fernández confirmó que el destino de los nuevos recursos aún se encuentra en evaluación, aunque adelantó que la prioridad será consolidar obras ya iniciadas y atender demandas históricas de la ciudad.



Entre los proyectos previstos, mencionó la ampliación del sistema de iluminación barrial, un área que, según afirmó, «no tuvo avances en muchos años», además de inversiones en infraestructura deportiva, la compra de equipamiento y la continuidad del plan de pavimentación.



La jefa comunal precisó que actualmente se ejecutan obras de asfalto en 16 cuadras y ratificó la decisión de pavimentar el acceso al hospital.



Días pasados, la Municipalidad otorgó formalmente la Habilitación Industrial al Consorcio VMOS para el funcionamiento de la planta destinada al transporte, almacenamiento y exportación de petróleo dentro del ejido de Sierra Grande.

La intendenta Roxana Fernández, con funcionarios, y representantes del consorcio petrolero en ocasión de la entrega de la habilitación de la planta en Punta Colorada. Foto Gentileza.

La habilitación industrial aportará más de $2.247 millones para obras y servicios municipales

A partir de la documentación presentada y de las inspecciones realizadas, se determinó que la superficie afectada a la actividad industrial alcanza los 408.483 metros cuadrados. Sobre esa base, y conforme a las ordenanzas Fiscal y Tarifaria vigentes, se liquidó la tasa de habilitación por 2.247.115.837 pesos.



Desde el municipio destacaron que la incorporación de la planta al régimen local de habilitaciones, fiscalización y control fortalece la capacidad institucional para ejercer sus competencias sobre uno de los proyectos energéticos más importantes del país.



También señalaron que la incorporación de una actividad industrial de esta escala al sistema tributario municipal permitirá incrementar los recursos propios, sostener la prestación de servicios públicos, financiar obras de infraestructura y acompañar el crecimiento urbano que demanda el desarrollo petrolero.

VMOS ya emplea a más de 600 vecinos de Sierra Grande y comienza a impulsar otros sectores de la economía

Fernández aseguró además que el proyecto ya genera más de 600 puestos de trabajo directos ocupados por vecinos de Sierra Grande. El municipio trabaja —explicó— ahora en relevar el impacto del empleo indirecto, que comienza a reflejarse en rubros como hotelería, gastronomía, transporte de personal, provisión de alimentos y otros servicios.



Ese movimiento también se observa en el sector privado. Según la comuna, durante los últimos meses se alcanzó un récord en la cantidad de habilitaciones comerciales, un indicador que atribuyen a las expectativas económicas generadas por la inversión de VMOS.



Para acompañar ese proceso, el municipio mantiene reuniones quincenales con las cámaras empresariales y la Secretaría de Energía, con el objetivo de monitorear la evolución de la actividad y promover una mayor participación de las empresas locales en la cadena de proveedores del proyecto de exportación de petróleo.