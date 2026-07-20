Descartan un brote de leptospirosis en Bariloche: los dos casos sospechosos dieron negativo en los análisis

El Ministerio de Salud de Río Negro informó este lunes 20 de julio que se descartó un posible brote de leptospirosis en Bariloche. Las autoridades investigaban la situación sanitaria dos trabajadores que cumplen labores en el predio del basural.

Según comunicó el Departamento de Vigilancia Epidemiológica, los análisis de de las muestras enviadas al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias «Dr. Emilio Coni», ubicado en la provincia de Santa Fe, dieron negativo.

Según indicaron en su momento desde provincia, los casos sospechosos se trataban de dos trabajadores que cumplen labores en el predio del basural de Bariloche. Si bien se descartó una de las hipótesis, hasta el momento no se precisó cuál fue el avance de su estado de salud.

Las autoridades sanitarias habían señalado que «los casos, que hasta el momento presentan un diagnóstico presuntivo y no definitivo, fueron detectados inicialmente mediante análisis realizados en un laboratorio privado local». Sin embargo, se requería de «una confirmación oficial definitiva«.

La definición de la OPS para la enfermedad y los síntomas

La Organización Panamericana de la Salud califica la leptospirosis como «una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, causada por una bacteria llamada leptospira«. Indica que los humanos generalmente adquieren la enfermedad «por contacto directo con la orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina. La transmisión de humano a humano ocurre muy raramente».



«La leptospirosis puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal. Sus síntomas pueden parecerse a varias enfermedades, como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral; es importante el diagnóstico correcto (clínico y de laboratorio) al inicio de los síntomas para evitar casos graves», señala el organismo internacional de salud.

Las características clínicas más frecuentes son fiebre; dolor de cabeza, mialgia (en particular en el músculo de la pantorrilla), infección conjuntival, ictericia; mal estar general entre otros síntomas/signos.

Es fácilmente confundida con otras enfermedades, por eso se requiere de la confirmación con análisis de laboratorio. En este caso se aguarda la determinación del Instituto Malbrán.

También la OPS indica que habitualmente se ubica en zonas con climas húmedos subtropicales o tropicales.