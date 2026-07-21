En Neuquén convocan a integrar la Sindicatura municipal y el Tribunal de Faltas de la ciudad

El Concejo Deliberante llamó a las y los abogados interesados en integrar los tribunales municipales para tres cargos en los organismos que entrarán en concurso por finalización de mandato de su titulares: se trata del vocal letrado en la Sindicatura Municipal y dos secretarías del los Tribunal de Faltas 1 y 2 de Neuquén.

«Con este llamado, cubrimos todas las secretarias que nos quedaban pendientes en los dos juzgados, además de la composición de la sindicatura», dijo la presidenta de la comisión de Legislación, Victoria Fernández (MPN).

La concejala estimó que la comisión podrá abordar las postulaciones en agosto, ordenar un cronograma de entrevistas personales en septiembre y en las sesiones de octubre, contar con la votación en el recinto legislativo.

Los integrantes de la Sindicatura Municipal (dos vocales contadores y uno abogado) y de los Tribunales de Faltas (en Neuquén hay dos juzgados cada uno con dos secretarías) tienen mandato de 4 años después de la reforma de la Carta Orgánica Municipal.

El objetivo es que en diciembre se pueda llevar a cabo el nombramiento para que las vacantes se puedan cubrir ni bien cesan los mandatos de los actuales integrantes, ya sea en los equipos del juzgado de Faltas como el lugar del abogado Federico Hauck, que es el vocal letrado de la Sindicatura Municipal.

El órgano de contralor del presupuesto y la ejecución municipal está integrado por un contador y la presidenta, Priscila Gancedo, también contadora, validó su lugar en mayo, cuando fue reelecta.

Hauck está en condiciones de presentarse y buscar la reelección. Lo mismo ocurre con las dos secretarias a las que se les vence el mandato, dijo Fernández.

El llamado para la cobertura de los cargos lo hizo la presidenta del Concejo, Claudia Argumero. Fijó la fecha para la presentación de los antecedentes a partir del 3 de agosto , con un plazo final para la entrega de documentos y carpetas hasta el 14 de agosto.

Los requisitos

Para los tres cargos en concurso de oposición y antecedentes, se exige el titulo de abogacía. Para la Sindicatura se pide una edad mínima de 30 años, tres años de ejercicio en el cargo y como mínimo, tres años de radicación en Neuquén capital.

Para los tribunales, la edad mínima se fijó e 25 años, con dos años de ejercicio de la profesión como mínimo y la radicación en Neuquén también con un mínimo de dos años.

En todos los casos, es excluyente que los profesionales no hayan tenido jurado de enjuiciamiento ni haber estado inhabilitados para ejercer cargos públicos, carecer de antecedentes penales, no haber pasado por procesos de suspensión de juicio a prueba ni tener deudas con el fisco. Tampoco ser deudores alimentarios ni estar en el registro de violencia de género.