Mundial de Hockey: Los Leones ganaron con autoridad ante Japón en el debut

@FIH_Hockey. El combinado argentino volvió a disputar una cita mundialista luego de tres años y medio.

Sólido y contundente primer paso de Los Leones en el Mundial de Hockey 2026, con una goleada por 3 a 0 ante Japón en la primera presentación correspondiente al Grupo A del certamen que se disputa en Países Bajos y Bélgica.

El seleccionado argentino, dirigido por Lucas Rey, lo comenzó ganando con gol de Lucas Toscani en el segundo cuarto, mientras que Lucio Méndez Pin y Maico Casella sentenciaron la victoria albiceleste en el último período.

El marcador se abrió a los 7 minutos del segundo cuarto. Lucas Toscani inició la acción con un flick hacia Nicolás Keenan, quien avanzó y envió el centro para la aparición goleadora de Lucas Toscani.

¡LOS LEONES ABRIERON EL MARCADOR! Gran jugada de Nico Keenan y luego Lucas Toscani la empujó para el 1-0 vs. Japón a los 6' del 2Q.



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El segundo gol llegó a los 8 minutos del tercer y último cuarto. Bautista Capurro protagonizó una gran acción ofensiva, generando el rebote del arquero japonés, muy bien capitalizado por Lucio Méndez Pin, autor del 2-0 para mayor tranquilidad.

Finalmente, a los 12 minutos, Maico Casella apareció para marcar el tercer gol de Los Leones y sentenciar el 3–0 definitivo. Argentina controló los minutos restantes y Tomás Santiago completó el partido con el arco invicto.

¡MAICO CERRÓ EL PARTIDO! Casella la empujó en soledad y anotó el 3-0 de Los Leones vs. Japón a los 13' del 4Q.



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Los Leones sumaron sus primeros tres puntos y quedaron en la segunda posición del Grupo A. Países Bajos ocupa el primer lugar por diferencia de gol luego de vencer por 5–1 a Nueva Zelanda.

El seleccionado argentino volverá a presentarse el próximo martes, desde las 13:00, frente a Países Bajos, por la segunda fecha del certamen.