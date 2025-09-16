Mundial de vóley: Argentina no tuvo problemas con Corea del Sur y quedó a un paso de octavos

La Selección Argentina le ganó 3-1 a Corea del Sur, en su segunda presentación por el Mundial de vóley 2025 que se lleva a cabo en Filipinas, y quedó muy cerca de la clasificación a los octavos de final. Los dirigidos por Marcelo Méndez, que en la primera fecha había derrotado a Finlandia, se impusieron por 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18, en lo que fue una muy sólida actuación.

El máximo anotador, Kukartsev, y el gran DT, Marcelo Méndez. (FIVB)

El partido comenzó con dos parciales muy parejos, que se definieron por detalles mínimos y que terminaron en un set por lado. Sin embargo, el combinado nacional empezó a inclinar la balanza a su favor al quedarse con el tercer set con relativa comodidad. Ya en el cuarto set, y con mucha más confianza, los jugadores argentinos pasaron por arriba a los coreanos para conseguir un contundente 25-18 y sentenciar el encuentro.

Kukartsev fue la gran figura de Argentina

La gran figura de la Selección Argentina fue Pablo Kukartsev, quien se despachó con 21 puntos, uno más que Luciano Vicentin, aunque este último también se lució con cinco bloqueos. Agustín Loser, con 12, fue el tercer anotador de la Albiceleste, que tiene como dato saliente la presencia de Luciano De Cecco, el primer jugador de la historia en disputar seis mundiales.

El trabajo defensivo fue impecable y Argentina se acerca a octavos. (FIVB)

De esta manera los dirigidos por Méndez tienen un pie y medio en los octavos de final de este Mundial que estrena un nuevo formato, donde avanzan los dos mejores de cada grupo, ya que en su presentación le dieron vuelta un partido durísimo a Finlandia en el que comenzaron con una desventaja de 2-0 en sets. Para que se consume en esta fecha la clasificación de la Argentina a los octavos de final, Francia debería ganarle a Finlandia.

El equipo nacional suma dos victorias y definirá el primer puesto con Francia. (FIVB)

La próxima presentación de la Argentina en el Mundial de Vóley será este jueves 18 a las 7 de la mañana, cuando cierre su participación en el grupo C ante Francia, uno de los favoritos al título en tierras filipinas.