En una gran remontada, Argentina venció a Finlandia en su debut en el Mundial de vóley

Argentina le ganó 3 a 2 a Finlandia en su debut en el Mundial de vóley. (Foto: Prensa Feva)

En una tremenda remontada, la Selección Argentina de vóley venció 3 a 2 a Finlandia y festejó un triunfo importante en su debut en el Mundial de Filipinas.

El equipo nacional perdió los dos primeros sets por 19-25 y 18-25 pero no se dio por vencido y lo dio vuelta en los tres parciales siguientes por 25-22, 25-22 y 15-11.

El primer set empezó favorable a Finlandia, pero la Selección se recuperó de la mano de Kukartsev y Gallego para emparejar el desarrollo. No obstante, Finlandia sacó provecho de los errores de saque argentinos y respondió bien en bloqueo para despegarse en el marcador y ganarlo 25-19.

En el segundo capítulo, Finlandia mostró un alto nivel de juego y lastimó con el saque para escaparse 14-9. Más tarde, Argentina contó con más protagonismo de Palonsky, pero algunos errores en recepción y la buena tarea en genera del equipo finlandés hicieron que recuperen la diferencia 21-15 para cerrarlo 25-18.

¡ARGENTINA CONCRETÓ LA REMONTADA Y VENCIÓ A FINLANDIA!



El combinado sudamericano ganó 15-11 el último set y derrotó 3-2 a Finlandia en el debut del #MundialDeVoleyEnDSPORTS. #VoleyEnDSPORTS pic.twitter.com/15ucHc2qm8 — DSPORTS (@DSports) September 14, 2025

En el tercer parcial, Argentina tuvo un buen arranque, presionó con su servicio y sumó con Palonsky y Kukartsev para el 13-9. Incluso, Palonsky resultó clave en ataque para que la Selección siga arriba 21-18 y un ataque del punta selló el descuento por 25-22.

En el cuarto capítulo, Finlandia sacó rápidas ventajas por 8-2 de la mano de su bloqueo y defensa. No obstante, Kukartsev se destacó en el ataque argentino para arrimarse 10-12 y un gran período en bloqueo-defensa permitió que la Selección lo revierta 18-17. A su vez, un ace y contra del opuesto hizo que Argentina se despegue 23-20 y lo lleve al tie break 25-22 tras otra buena intervención de Kukartsev.

El quinto empezó parejo y la Selección cambió de lado arriba 8-6 tras un bloqueo de Martínez. Luego, mejoró la diferencia a 11-7 bien en bloqueo y ante un rival más impreciso. Después de más de dos horas y 20 minutos de juego, finalmente, por 15-11, Argentina festejó su primera victoria en Filipinas.

El opuesto Pablo Kukartsev fue el máximo anotador de Argentina con 20 puntos y el segundo del encuentro detrás del finlandés Joonas Mikael Jokela que hizo 26.

Además, Luciano De Cecco hizo historia al convertirse en el primer jugador en disputar su sexto Mundial de vóley.

El próximo martes desde las 23.30 horas de la Argentina, el equipo de Marcelo Méndez enfrentará a Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo C que también integra Francia.