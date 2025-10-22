Mundial Sub 20: las picantes respuestas de Prestianni después de la caída en la final

La caída de la Selección Argentina Sub 20 en la final del Mundial con Marruecos provocó una catarata de burlas en redes sociales, sobre todo, de hinchas mexicanos, chilenos y colombianos, que se convirtieron en los principales rivales de la Albiceleste, desde la consagración del combinado mayor en Qatar 2022. Y uno de los principales apuntados en plataformas como Instagram o Twitter fue Gianluca Prestianni, futbolista que nunca le esquivó al ida y vuelta mediático, sino todo lo contrario.

El jugador de Benfica aprovechó la invitación que le hicieron en el programa Cambio de Frente que conducen José Chatruc y Fabián Cubero para hacer su descargo por los comentarios que recibió luego del encuentro que se disputó en el estadio Nacional de Santiago, donde Marruecos ganó 2-0 y se coronó campeón.

«Chile ni siquiera clasificó a cuartos»

”No le damos importancia a la gente de México y de Chile. Nosotros les ganamos y los dejamos afuera y Chile ni siquiera clasificó a cuartos de final”, apuntó el exjugador de Vélez. En ese sentido, agregó: ”Le ganamos a México y a Colombia, que fueron los que hablaron antes del partido. Nosotros perdimos la final y nos callamos la boca y ya está. Ellos cargaron, pero nos la bancamos”.

Además, Prestianni minimizó la publicación de Arturo Vidal, quien se sumó a la celebración de Marruecos: ”Gastarte en contestarle a Vidal… Hay que dejarla pasar”. Igualmente, resaltó: ”Parecía que había sido campeón Chile, estaban más pendientes los chilenos que los marroquíes”.

El lamento por la chance perdida por Silvetti

Antes de que se cierre el primer tiempo, Mateo Silvetti tuvo un mano a mano que pudo haber cambiado el rumbo de la final. El compañero de Lionel Messi en Inter Miami definió fuerte y cruzado, pero la pelota se fue muy cerca al palo. Prestianni reflexionó: ”Si hubieramos hecho el gol de Silvetti antes de que terminara el primer tiempo hubiera sido totalmente distinto”.