Murió José Sanfilippo, icono de San Lorenzo y dos veces mundialista con la Selección  

José Sanfilippo, leyenda del fútbol argentino, falleció este jueves por la madrugada a los 91 años. El Nene dejó su huella en San Lorenzo, club en el que es el máximo goleador histórico. Además, pasó por Boca y disputó dos mundiales con la Selección Argentina.

El Nene, hizo las categorías formativas en el Ciclón y debutó el 15 de noviembre de 1953 con solo 18 años en un partido contra Newell´s. Solo una semana después comenzó a demostrar su facilidad como delantero al anotarle un doblete a Banfield.

Sus grandes actuaciones en el Santo le permitieron disputar la Copa América 1957 con la Selección Argentina, donde será suplente de Omar Sívori. Con la Albiceleste también disputó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, aunque ambas participaciones fueron muy flojas y se volvieron en la primera fase. Además, cosechó un subcampeonato en la Copa América 1959.

Del Santo a Boca

Sanfilippo jugó hasta 1962 en San Lorenzo, ya que en 1963 fue comprado por Boca y ese mismo año llegó a la final de la Copa Libertadores, donde cayó frente al Santos de Pelé. Después de anotar 14 goles en 28 partidos con Boca, se fue al fútbol uruguayo para jugar en Nacional de Uruguay. Más adelante jugó en Banfield, Bangu y Bahía de Brasil.

Finalmente, en 1972 volvería a San Lorenzo para terminar su carrera. Durante sus dos periodos en el equipo de Boedo, Sanfilippo disputó un total de 205 goles en 263 partidos, con un impresionante promedio de 0,79 anotaciones por encuentro. También fue clave para ganar el Torneo de Primera División de 1959, el Metropolitano de 1972 y el Nacional de ese mismo año.

Después de su retiro, Sanfilippo también se desempeñó como un polémico comentarista televisivo y hasta tuvo una incursión en la política.