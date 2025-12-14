Neuquén le ganó a Córdoba y se quedó con la copa Pádel de los Andes

En un partido de altísimo nivel y ante un público que colmó las gradas del club Estrella Andina de San Martín de los Andes, Neuquén le ganó a Córdoba y se alzó con la primera edición de la copa Pádel de los Andes, que propone un duelo de provincias y que, seguramente, irá creciendo año tras año. Además, fue el lanzamiento de Pádel Argentina, como medio de comunicación especializado en este deporte que resurgió y se consolida.

Por Córdoba jugaron Julián Leite y Gonzalo Vivas Machado, y por Neuquén, Fabricio Peirón y Rodrigo Zúñiga, los cuatro grandes deportistas, de muy buen presente. El público no se cansó de aplaudir a lo largo del encuentro algunos puntos increíbles que se disputaron en pista, en un partido que se definió por detalles.

Córdoba se adelantó, pero Neuquén lo dio vuelta

El primer set fue para Córdoba por 6-4. La pareja visitante ingresó concentrada y sólida, y si bien Leite y Vivas Machado jugaban juntos por primera vez en sus carreras, tuvieron una muy buena conexión de entrada. El segundo set presentó un par de quiebres por lado y se definió para los neuquinos por un ajustadísimo 7-6, que permitió a los presentes disfrutar de un tercer y definitivo set, que se volcó para los neuquinos por 6-4, quienes demostraron todo su poderío en esa instancia del partido.

Hubo luego entrega de premios por parte de las autoridades del deporte sanmartinense, del club Estrella Andina y de los realizadores de Pádel Argentina a cada uno de los jugadores y sorteo de camisetas, palas y mucho más, para cerrar una fiesta deportiva increíble en esta ciudad cordillerana.

El evento fue abierto y gratuito gracias al apoyo de NeuquénTur, de la Subsecretaría de Deportes de San Martín de los Andes, del club Estrella Andina y de diferentes aportes privados de la ciudad.

Info y fotos: Club Estrella Andina