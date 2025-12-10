San Martín recibe la Copa Pádel de los Andes con el duelo entre Neuquén y Córdoba

El club Estrella Andina de San Martín recibirá la Copa Pádel de los Andes.

El club Estrella Andina de San Martín de los Andes tendrá una exhibición de alto vuelo este fin de semana con el duelo entre Neuquén y Córdoba por la Copa Pádel de los Andes.

El desafío será este sábado, 13 de diciembre, a partir de las 20 horas. Más allá de ser un partido profesional se decidió que la entrada sea libre y gratuita.

Por el lado de Neuquén jugarán Julián Leite y Gonzalo Vivas Machado mientras que Córdoba estará representada por Fabricio Peirón y Rodrigo Zúñiga.

Será un fin de seman a puro pádel en San Martín de los Andes, porque también se disputará una nueva fecha de la Gran Copa Estrella Andina, en distintas categorías, damas y caballeros. También habrá un suma 15 con jugadores de hasta 15 años.

Desde la organización del torneo destacaron el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de San Martín de los Andes, del Laboratorio Roldán y Novak, Central Sports, de Meta Pádel, UnderTake, del Corralón Austral y el Corralón Patagónico.