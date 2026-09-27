No habrá más frases antológicas: Gustavo Alfaro dejará de dirigir después del Mundial 2030

Un paraguayo más. Alfaro renovó su vínculo con la Albirroja y anunció su retiro para después del 2023. (Archivo)

Luego de llevar a Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que quedó eliminado frente a Francia por perder 1 a 0, Gustavo Alfaro puso en duda su continuidad. Después de pensarlo unas semanas, llegó a un acuerdo para extender su vínculo por cuatro años más y con la firma estampada en el contrato, el Profesor anunció que afrontará su último trabajo como DT.

“Yo le dije a mi representante, escuchá a todo el mundo, pero no hablés con nadie, porque yo con el único que hablo es con Paraguay”, explicó el exentrenador de Boca, Huracán y la Selección de Ecuador, entre tantos equipos.

«Yo elegí Paraguay, por todo lo que viví»

El DT nacido en Rafaela confirmó que, tras este proceso, que terminará a mediados de 2030, le pondrá punto final a su carrera y dejará de ser entrenador: “Este va a ser mi último trabajo y yo elegí Paraguay, por todo lo que viví, por todo lo anterior que me dio”.

“Le agradezco a mi familia porque más que nada que vengo corriéndoles el arco hace mucho tiempo. Les digo que este es el último, es el último, pero todo lo que vivimos con Paraguay desde que llegamos, el proceso de Eliminatorias y lo que vivimos en el Mundial. Yo sentía que todavía había muchas cosas por hacer”, agregó.

De esta manera, Alfaro continuará en su cargo por cuatro años más y preparará a Paraguay para un nuevo Mundial. En esta oportunidad, su equipo ya está clasificado por ser uno de los anfitriones del certamen, por lo que jugará las Eliminatorias sin la obligación de terminar dentro de los primeros puestos.

Los números de Alfaro en la Selección de Paraguay

Desde su asunción en la Roja a mediados de 2024, el entrenador argentino de 64 años dirigió un total de 24 partidos, con un saldo de 11 victorias, siete empates y seis derrotas. Clasificó al seleccionado a un Mundial tras 16 años y lo llevó a los octavos de final.