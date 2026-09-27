Las formaciones de Boca y Racing para el duelo por los cuartos de final de la Copa Argentina, confirmadas

Boca y Racing se enfrentarán este domingo desde las 17 por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito de Rosario. El árbitro será Andrés Gariano y la transmisión televisiva estará a cargo de TyC Sports. Banfield, que eliminó a Deportivo Riestra por penales, espera en las semifinales.

Por el lado del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena mantiene la base del equipo que utilizó en los últimos dos partidos ante San Pablo y San Lorenzo, aunque con un cambio obligado. Leandro Brey ingresará por Álvaro Montero, quien fue convocado por la Selección de Colombia.

La defensa estará conformada por Leandro Lozano como lateral derecho, Lautaro Di Lollo y Facundo «Jagger» Herrera en la zaga central y Lautaro Blanco por el sector izquierdo.

En la mitad de la cancha estarán Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado y, por último, el tridente ofensivo lo compondrán Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Racing también mueve una pieza

Del otro lado, Juan Pablo Vojvoda también realizará una modificación obligada, aunque en este caso por una lesión. Lautaro Díaz sufrió una sobrecarga muscular en el entrenamiento del sábado, quedó afuera de la convocatoria y será reemplazado por Tomás Conechny.

El resto del once inicial será el mismo que viene de vencer 3-1 a Sarmiento en la última fecha del Clausura, resultado con el que Racing cortó una racha de derrotas. Así, Facundo Cambeses será el arquero y la línea de tres estará integrada por Mateo Martínez, Marcos Rojo y Gonzalo Escudero.

En el mediocampo estarán Matías Zaracho y Nacho Rodríguez como carrileros, mientras que Ulises Ortegoza, Leonel Pérez y Gastón Lodico completarán la línea de volantes.. Por último, Conechny acompañará a Maravilla Martínez en el ataque.

Formaciones, hora y TV

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico; Tomás Conechny, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Hora: 17

Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario

Árbitro: Andrés Gariano

TV: TyC Sports