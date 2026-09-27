Robó un auto en Bariloche tras golpear y balear al conductor: quedó imputado y con preventiva hasta 2027

Le disparó a un conductor para robarle el auto en Bariloche y quedó detenido. Foto Captura.

Un hombre fue imputado en Bariloche por golpear a un conductor, dispararle en el muslo y robarle el Ford Focus en el que circulaba. El hecho ocurrió este viernes, cerca de las 18:30, en la esquina de avenida Circunvalación y calle Habana. El acusado fue detenido pocas horas después y el juez de Garantías Ricardo Calcagno dispuso que permanezca en prisión preventiva hasta el 27 de febrero de 2027.

Según la acusación de la fiscal Daniela Ortiz Celoria, el imputado viajaba como acompañante en el vehículo. Al llegar a la intersección, golpeó a la víctima en la cabeza con la culata de un revólver, le efectuó un disparo en el muslo derecho y la arrojó fuera del auto. Antes de escapar, además, la amenazó para evitar que denunciara el hecho.

La víctima fue atendida y el vehículo recuperado

El conductor recibió asistencia médica por un corte en el cuero cabelludo que requirió sutura y por la herida de bala, que tuvo orificio de entrada y salida en la pierna.

Pocas horas después, efectivos policiales detuvieron al sospechoso en la rotonda de acceso al Aeropuerto de Bariloche. Durante el procedimiento también recuperaron el automóvil sustraído.

La Fiscalía pidió prisión preventiva

La Fiscalía encuadró provisoriamente el hecho como “robo calificado por el uso de un arma de fuego cuya aptitud para producir disparos fue acreditada”, en carácter de autor, de acuerdo con los artículos 45 y 166, inciso 2, del Código Penal.

Ortiz Celoria solicitó la prisión preventiva hasta febrero de 2027 al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, que es necesario resguardar a la víctima y que se sospecha de la participación de otras personas.

La defensa particular no objetó la formulación de cargos, aunque cuestionó el plazo solicitado. Como alternativa, pidió que la medida se extendiera hasta noviembre y pudiera ser revisada. El planteo fue considerado por el juez al resolver la cautelar.

La secuencia investigada

De acuerdo con la teoría presentada en la audiencia, el ataque ocurrió mientras ambos se desplazaban dentro del Ford Focus. La acusación sostiene que el hombre utilizó un revólver para golpear y herir al conductor, expulsarlo del rodado y luego escapar con el vehículo.

La resolución judicial

Luego de escuchar a las partes, Calcagno tuvo por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses. También hizo lugar al pedido de la Fiscalía y fijó la prisión preventiva hasta el 27 de febrero de 2027.