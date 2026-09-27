Día del Empleado de Comercio 2026: cómo funcionarán los supermercados y comercios este lunes 28 en Neuquén y Río Negro

Este lunes 28 de septiembre, gran parte de la actividad comercial en Neuquén y Río Negro entrará en pausa debido a la celebración del Día del Empleado de Comercio.

Aunque la fecha oficial por calendario fue el sábado 26, las cámaras empresariales y los sindicatos acordaron a nivel nacional (y ratificaron en la región) trasladar el asueto al lunes. El objetivo es garantizar un fin de semana largo de descanso efectivo para miles de trabajadores del rubro mercantil.

Las 3 claves del feriado mercantil:

Qué cierra: Hipermercados, shoppings, grandes tiendas y comercios céntricos con empleados no abrirán sus puertas.

Hipermercados, shoppings, grandes tiendas y comercios céntricos con empleados no abrirán sus puertas. Qué abre: Farmacias de turno, estaciones de servicio y almacenes de barrio atendidos solo por sus dueños.

Farmacias de turno, estaciones de servicio y almacenes de barrio atendidos solo por sus dueños. La regla sindical: El gremio advirtió que el asueto no puede ser canjeado por un franco compensatorio.

Día del Empleado de Comercio: qué negocios abren y cuáles no este lunes 28 en Neuquén y Río Negro

La jornada tiene carácter de feriado nacional no laborable para todos los trabajadores encuadrados bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Esto significa que la inmensa mayoría de los grandes establecimientos no levantarán la persiana.

El esquema de atención en la región será el siguiente:

Cerrados: Hipermercados, cadenas de supermercados, shoppings, grandes tiendas de electrodomésticos, corralones y comercios céntricos de indumentaria que dependan de empleados.

Hipermercados, cadenas de supermercados, shoppings, grandes tiendas de electrodomésticos, corralones y comercios céntricos de indumentaria que dependan de empleados. Abiertos (de manera opcional): los denominados «comercios de cercanía» (despensas, kioscos, almacenes barriales y minimercados) solo si son atendidos por sus propios dueños .

los denominados «comercios de cercanía» (despensas, kioscos, almacenes barriales y minimercados) . Excepciones: farmacias (con esquema de turnos), estaciones de servicio y algunos locales gastronómicos no están alcanzados por este convenio y operarán con normalidad.

En el ámbito regional, tanto en Neuquén como en Río Negro, el impacto del asueto se sentirá en las principales arterias comerciales. Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) neuquino recordaron que el acuerdo con la FEEN establece que el lunes no puede otorgarse bajo ningún concepto como franco compensatorio semanal.

En paralelo, los gremios rionegrinos remarcaron que aquellos empleados que presten tareas de común acuerdo percibirán la jornada con un recargo del 100%, tal como estipula la ley nacional.

Qué pasa con los francos según el Centro de Empleados de Comercio

Tanto el Centro de Empleados de Comercio (CEC) en Neuquén como su par en General Roca lanzaron un fuerte mensaje al sector empresario para evitar «avivadas» laborales durante la jornada.

La advertencia es clara: el lunes 28 no se podrá otorgar como franco compensatorio de descanso semanal. Es decir, es un derecho adquirido que se suma al descanso habitual, no un reemplazo.

Además, desde los gremios patagónicos remarcaron que, en caso de que un trabajador preste tareas de común acuerdo con el empleador, la jornada deberá abonarse con un 100% de recargo, exactamente igual que un feriado nacional. «El descanso de quienes sostienen el comercio día a día no es un privilegio, es un derecho», exigieron desde el sindicato rionegrino, pidiendo a los vecinos que anticipen sus compras.