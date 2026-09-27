Proyectan un «hub de transporte» para conectar el aeropuerto de Neuquén con trenes y colectivos

En un contexto de crecimiento poblacional y demanda de transporte al alza, el Gobierno provincial prepara un concurso de proyectos para definir un nuevo «hub de transporte» que buscará integrar vuelos, trenes y colectivos con eje en el aeropuerto de la ciudad de Neuquén.

La convocatoria se hará en menos de un mes y también incluye el desarrollo de una nueva área comercial en la terminal aérea capitalina, cuya concesión vencerá el mes que viene luego de 20 años de contrato y cinco de prórroga.

«Nosotros creemos que hoy llegar a Neuquén en un avión es una aventura cómo llegar a cada punto. Si uno es del valle, le cuesta muchísimo. Si uno es del interior, también le cuesta mucho», dijo el gobernador Rolando Figueroa.

El llamado abarca a los profesionales de la provincia que quieran participar del diseño del nuevo nodo para convertir al aeropuerto en «un punto de conexión estratégico de la región», se informó en un comunicado oficial.

Trenes para el Alto Valle, colectivos para el interior

La iniciativa tiene como objetivo principal facilitar la llegada de quienes arriban en avión. Por un lado, se busca impulsar la conexión mediante trenes hacia distintos puntos del Alto Valle. Por el otro, que el trasbordo hacia localidades del interior y la propia Neuquén capital se pueda hacer a través de colectivos.

“Queremos unir el transporte de pasajeros tanto en trenes como en colectivos”, explicó Figueroa, quien dijo que la Provincia también mantiene conversaciones con actores vinculados al sistema ferroviario y destacó el trabajo que viene desarrollando Río Negro.

El gobernador dijo que el diseño también prevé la posibilidad de desarrollar un espacio comercial en el entorno del aeropuerto, opción que habilitaría, por ejemplo, la construcción de un shopping.

Figueroa había anticipado esta convocatoria en el último aniversario de la ciudad, donde confirmó que la intención es licitar un nuevo centro de conexión para el transporte, aunque sin precisiones en cuanto al tamaño del proyecto, el monto previsto para la inversión y la ubicación precisa de las instalaciones.

“Va a ser mucho más importante, en donde va a partir el tren hacia distintos lugares; una terminal de colectivos para que se pueda viajar hasta Neuquén y de acá a distintos puntos. Quiere decir que vamos a tener un hub de transporte integrado”, manifestó el mandatario.