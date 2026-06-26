Paraguay empató con Australia, quedó muy bien perfilado entre los mejores terceros y así terminó el grupo D del Mundial 2026

Paraguay y Australia firmaron un empate sin goles que terminó favoreciendo a ambos en la última fecha del grupo D del Mundial 2026. El resultado dejó al conjunto oceánico clasificado a los 16avos de final como escolta de la zona y a la Albirroja muy bien posicionada en la tabla de los mejores terceros.

El empate era negocio para los dos, aunque especialmente para Australia, que además se aseguró conservar el segundo lugar gracias a la diferencia de gol. Paraguay tampoco asumió riesgos y el desarrollo del encuentro dejó en evidencia que ninguno quiso comprometer el objetivo.

Luego del gran triunfo frente a Turquía en la fecha anterior, Gustavo Alfaro movió piezas obligadamente por la expulsión de Miguel Almirón. En su lugar ingresó Gustavo Velázquez y el entrenador apostó por una postura más cautelosa, con línea de cinco defensores y Gabriel Ávalos como único delantero.

La primera mitad tuvo muy pocas emociones. Paraguay no registró remates al arco y dependió de algunas intervenciones aisladas de Julio Enciso, el más activo en ataque, aunque sin demasiado acompañamiento. Del otro lado, Orlando Gill respondió cuando fue exigido, aunque sin pasar sobresaltos.

El complemento mantuvo la misma tendencia. Enciso siguió siendo el jugador más desequilibrante de la Albirroja, mientras que Nestory Irankunda fue quien más buscó para Australia, junto al carrilero Jordan Bos, aunque ninguno logró romper el cero y se repartieron puntos.

De esta manera, Estados Unidos terminó primero del grupo D, Australia quedó segundo y Paraguay finalizó tercero con cuatro puntos. La selección sudamericana todavía no aseguró matemáticamente su clasificación, aunque quedó en una posición muy favorable y su presencia en la siguiente ronda aparece prácticamente encaminada.

Estados Unidos perdió ante Turquía, pero mantuvo el liderazgo

En paralelo, uno de los anfitriones del Mundial 2026 cayó 3-2 frente a Turquía en el SoFi Stadium de Los Ángeles, aunque el resultado no modificó su situación en el grupo D, ya que había asegurado previamente el primer puesto y el pase a los 16avos de final.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino encontró la ventaja rápidamente: a los tres minutos del primer tiempo, Auston Trusty aprovechó un córner y puso el 1-0, dando la sensación de que el encuentro podía resolverse temprano ante un rival que llegaba eliminado y sin posibilidades de clasificación.

¿EL EQUIPO SENSACIÓN? Gran córner de Berhalter y fierrazo de Trusty, para que Estados Unidos se ponga 1-0 ante Turquía en tan solo 2 minutos de juego.



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Sin embargo, Turquía reaccionó y dio vuelta el marcador antes del descanso. Primero apareció Arda Güler, que marcó el empate a los 10 minutos tras una asistencia de Yilmaz y convirtió el primer gol de su selección en el certamen. Más tarde, una buena combinación ofensiva terminó nuevamente en los pies de Yilmaz, que definió para establecer el 2-1.

¡TODO LO QUE PASA POR ARDA GULER ES ORO! El pibe del Real Madrid filtró un pase genial y terminó llegando el gol de Kokcu, para el 2-1 de Turquía ante Estados Unidos.



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Ya en el complemento, Estados Unidos volvió a meterse en partido gracias a Sebastian Berhalter, que capturó un rebote dentro del área y sacó una volea para marcar el 2-2.

PREPAREN, APUNTEN… ¡¡FUEGO!! Impresionante zapatazo de Berhalter para poner el 2-2 de Estados Unidos ante Turquía en California. Que manera de pegarle a la pelota.



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Cuando parecía que el encuentro terminaba igualado, el recién ingresado Kaan Ayhan apareció debajo del arco en la última jugada y empujó la pelota para darle el triunfo definitivo al conjunto europeo.

¡¡DEL CAÑAZO MONUMENTAL DE ARDA GULER AL AGÓNICO 3-2 DE AYHAN!! ¡¡TURQUÍA LE GANÓ 3-2 A ESTADOS UNIDOS EN LA ÚLTIMA JUGADA DEL PARTIDO!!



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De todas maneras, la derrota no tuvo consecuencias deportivas para Estados Unidos, que cerró el grupo D como líder y ahora pondrá el foco en la fase eliminatoria, donde se enfrentará ante Bosnia Herzegovina el próximo miércoles 1 de julio.