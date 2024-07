Paredes cerca de volver a Boca: cuando sería el regreso del campeón del mundo

La vuelta de Leandro Paredes a Boca cada vez toma más color. Es un tema que desde hace rato está instalado por las declaraciones del propio jugador, pero que ahora se metió como una prioridad en la agenda de Juan Román Riquelme por el sueño que sería tener al volante campeón del mundo nuevamente en el club que lo vio nacer.

El plan es que se ponga la camiseta azul y oro a mediados del 2025, una vez que finalice su contrato con la Roma.

Informa @Tato_Aguilera que Leandro #Paredes termina su contrato en Roma en junio de 2025 y VOLVERÁ a #Boca.

El talentoso mediocampista de la Scaloneta dijo recientemente que no se pone plazos pero que su anhelo es volver en plenitud. Y todo indica que hay muchas chances de que así sea.

Con Riquelme a la cabeza, obviamente por su condición de presidente pero en este caso en particular sobre todo por el lazo de amistad que lo une con Paredes (compartieron plantel en los inicios del nacido en San Justo), en Boca ya trabajan en el operativo seducción para que el ansiado retorno sea en el corto plazo.

De hecho, el miércoles estuvo en uno de los palcos de La Bombonera -como cada vez que está en el país- para alentar al equipo contra Independiente del Valle, recibió un reconocimiento y se encontró con Román, que no debe haber dejado pasar la oportunidad para refrescar este asunto que lo ilusiona como pocos.

"La ilusión siempre está"



Leandro Paredes y un mensaje a todos los hinchas de Boca Juniors

A sabiendas de que su vínculo con la Roma caduca a mitad del año que viene, el objetivo es justamente repatriarlo en ese momento, con el factor clave de que así llegaría con el pase en su poder e implicaría que el conjunto de la Ribera se ahorre la compra de un pase inviable para los valores que se manejan en el fútbol argentino.

«No me puse fecha, no me pongo fecha para nada en mi vida. Trato de vivir mi vida y mi carrera día a día y lo que tenga que pasar, pasará. Las ganas de volver a Boca siempre están, ya lo dije, pero no me pongo fecha», reconoció Paredes en una entrevista con TyC Sports en abril.

«Riquelme me dijo que quiere que vuelva antes que se vaya, pero seguramente estará muchísimos años en el club; la gente está contenta con lo que está haciendo», concluyó.