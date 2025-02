Polémica: el DT de Atalanta liquidó a un futbolista por errar un penal que tenía que patear Retegui

El Atalanta quedó eliminado de la Champions League tras caer 3-1 ante el Brujas de Bélgica, y el entrenador Gian Piero Gasperini no ocultó su enojo al apuntar contra el delantero Ademola Lookman, quien falló un penal clave tras desobedecer las indicaciones del cuerpo técnico.

“Creo que es uno de los peores lanzadores de penales que he visto. En los entrenamientos tiene un porcentaje bajísimo, le pega muy mal”, disparó Gasperini en conferencia de prensa, visiblemente molesto.

"DE LOS PEORES LANZADORES DE PENALES QUE HE VISTO"



💣 Gasperini sobre Ademola Lookman pic.twitter.com/gbplluHEjy — SportsCenter (@SC_ESPN) February 19, 2025

En el partido de ida, Brujas se había impuesto 2-1, y todo parecía estar dado para que el conjunto de Bérgamo avanzara de ronda con el apoyo de su público. Sin embargo, el Brujas sorprendió al ponerse 3-0 arriba en un primer tiempo para el olvido.

Ante la necesidad de revertir el resultado, Gasperini decidió mandar a la cancha a Lookman. El nigeriano rápidamente descontó, poniendo el 3-1 y encendiendo la esperanza. Minutos después, generó un penal, pero tomó la decisión de ejecutarlo él mismo, a pesar de que los designados eran Charles De Ketelaere y Mateo Retegui.

Lookman falló el penal y el arquero del Brujas se quedó con el balón, desatando la furia del entrenador. “Una pena porque allí el partido podía cambiar. Podría haber fallado otro, no es la primera vez que sucede, pero no ha sido un buen gesto de su parte”, remarcó Gasperini.

La derrota dejó al Atalanta sin la posibilidad de continuar en la Champions y, tras quedar eliminado también de la Copa Italia, ahora deberá enfocarse exclusivamente en la Serie A, donde marcha tercero con chances de volver a clasificarse al máximo certamen europeo.

La respuesta de Lookman en redes sociales

Lejos de quedarse callado, Lookman respondió a las críticas del DT a través de sus redes sociales. “Me pone triste tener que escribir este mensaje un día como hoy, sobre todo después de todo lo que hemos logrado juntos con este equipo y esta ciudad”, expresó.

El atacante se mostró dolido por las palabras de Gasperini: “Ser señalado así me hiere y me da la impresión de no ser respetado, si bien doy cada día mi máximo para aportar éxito a este club y a sus increíbles aficionados”. Además, reveló que ha tenido que enfrentar situaciones complicadas en el equipo: “La mayoría de las veces no he hablado porque hacía falta proteger primero al equipo”.