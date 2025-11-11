Polémica en España: Lamine Yamal fue desafectado de la selección por un tratamiento médico no autorizado

El delantero español Lamine Yamal fue protagonista de una polémica situación al ser desvinculado de su selección por un tratamiento para el que no estaba autorizado, por lo que se perderá la doble fecha de Eliminatorias Europeas.

La noticia fue informada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que a través de un comunicado expresó su “sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial de la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”.

Con respecto a dicho procedimiento, la RFEF aclaró que “se realizó sin comunicación previa al cuerpo médico de la selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7-10 días”.

“Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria”, continuó el comunicado.

Finalmente, expresaron: “Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación”.

Los problemas en el pubis son un verdadero dolor de cabeza para Yamal esta temporada, ya que debido a su lesión en dicha zona se perdió varios partidos.

Durante esta doble fecha de Eliminatorias Europeas, la selección de España visitará a Georgia y luego recibirá a Turquía, con el objetivo de conseguir los resultados necesarios para asegurarse la primera posición en el Grupo E que le otorgaría la clasificación al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

