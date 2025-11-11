Así se juega la última fecha del Clausura: se definen descensos y clasificaciones

San Martín de San Juan y Godoy Cruz, dos complicados en la pelea por el descenso.

La última fecha del Torneo Clausura definirá los clasificados a los playoffs y los dos descensos de la categoría. También será clave para los boletos a las copas internacionales.

Los dos partidos claves para definir los descensos serán el sábado a las 17. Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan en Mar del Plata en un duelo directo mientras que Godoy Cruz se medirá con Deportivo Riestra en Mendoza.

El equipo con el panorama más complicado es Godoy Cruz, ya que necesita ganarle si o si a Deportivo Riestra y esperar a que San Martín de San Juan la gane a Aldosivi o que haya empate entre ambos equipos para disputar un eventual desempate.

⌛️ Se acerca la definición…

Así está la Tabla General de la #LPF tras la disputa de la #Fecha15 del #TorneoBetano Clausura 2025 🏆 pic.twitter.com/7N5r4ucWt3 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 11, 2025

San Martín de San Juan, por su parte, también está muy complicado, ya que está obligado a ganarle al Tiburón en Mar del Plata para mantener la categoría, aunque si Godoy Cruz gana deberían disputar un desempate.

El mejor posicionado es Aldosivi, que en caso de sumar de a tres seguirá el año que viene en Primera Disivión y si empata también podría mantener la categoría, aunque también está la posibilidad de que dispute un desempate frente a Godoy Cruz si los mendocinos ganan.

¡POSICIONES! Pasó la #Fecha15 del #TorneoBetano Clausura 2025 🏆y nos acercamos a una definición apasionante… pic.twitter.com/fC5kaXcobs — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 11, 2025

El domingo, River visitará a Vélez desde las 17 y, en el mismo horario, Talleres hará lo propio con Instituto en dos partidos que definirán los clasificados de la Zona B. Además, el Millonario está obligado a ganar en la pelea por entrar a la Copa Libertadores 2026.

A partir de las 20:15 se definirá la Zona A con cuatro partidos: Boca – Tigre, Estudiantes – Argentinos, Newell’s – Racing y Central Córdoba – Banfield.

La fecha completa del Torneo Clausura

Viernes 14:

Lanús – Atlético Tucumán a las 20

Sábado 15:

Aldosivi – San Martín de San Juan a las 17

Godoy Cruz – Deportivo Riestra a las 17

San Lorenzo – Sarmiento a las 19:15

Independiente – Rosario Central a las 21:30

Domingo 16:

Instituto – Talleres a las 17

Vélez – River a las 17

Estudiantes de La Plata – Argentinos Juniors 20:15

Newell´s – Racing a las 20:15

Boca – Tigre a las 20:15

Central Córdoba (SdE) – Banfield a las 20:15

Lunes 17:

Barracas Central – Huracán a las 17

Belgrano de Córdoba – Unión de Santa Fe a las 17

Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 17

Platense – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19:30