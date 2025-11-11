Cambio de horario en el amistoso de Argentina ante Angola

Este martes, la Selección Argentina se entrenó en el predio de Elche, ubicado en Alicante (España), como parte de la preparación para el único amistoso que disputará en esta fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Angola en Luanda, su capital.

El encuentro sufrió una modificación en su horario: se adelantó una hora por pedido de la organización, por lo que finalmente se jugará a las 12, en lugar de las 13.

No fue el único cambio de planes. En principio, luego del partido, el plantel tenía previsto regresar a España para continuar los entrenamientos, pero finalmente Scaloni y su cuerpo técnico decidieron liberar a los jugadores para que vuelvan directamente a sus respectivos clubes. De esta manera, será una fecha FIFA corta para el combinado albiceleste.

Modificaciones en la lista de convocados

La convocatoria de Scaloni sufrió varias bajas, entre ellas las de los cuatro jugadores del Atlético de Madrid (Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nahuel Molina) por no haberse aplicado las vacunas correspondientes. A esto se sumó la ausencia de Enzo Fernández, quien decidió junto al cuerpo técnico quedarse en Londres para continuar con la recuperación de su edema óseo en la rodilla.

Ante estas ausencias, el entrenador sumó nuevos nombres a la delegación: Kevin Mac Allister y Emiliano Buendía. Para el hermano de Alexis, actual jugador del Royale Union Saint-Gilloise de la Primera División de Bélgica, será su primera citación al seleccionado mayor. En cambio, el volante del Aston Villa ya debutó con la Albiceleste a comienzos de 2022.

Además, se unió a la concentración Lisandro Martínez, defensor del Manchester United, quien sufrió una lesión ligamentaria en febrero y desde entonces no volvió a jugar. Aunque, lógicamente, no participará del amistoso ante Angola.