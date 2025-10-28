PreFederal de básquet: Independiente sigue en la cumbre y arde la zona baja

El Rojo lo luchó hasta el final y tuvo su premio. Logró la novena victoria de la temporada. (Oscar Livera)

La fecha 11 del PreFederal de básquet dejó a Independiente de Neuquén en lo más alto y armó un lío de aquellos en el fondo de las posiciones, con cuatro equipos igualados en 14 puntos. En la recta final de la etapa regular, el corte ya no sufrirá modificaciones y sólo habrá que esperar el ordenamiento final para los play offs.

El Rojo le ganó una batalla a Biguá, por 69-62, mientras que en el otro duelo de la capital neuquina, Pacífico superó a Centro Español, por 97-90 en tiempo extra. Pérfora fue el otro que gritó lejos de casa porque bajó a Roca por 79-76 y Del Progreso se recuperó con un triunfo clave sobre Atlético Regina, por 83-78.

Con estos resultados, Independiente lidera con 20 (9-2), Pérfora y Pacífico suman 19 (8-3), Centro Español tiene 18 (7-4) y desde el quinto al octavo lugar se ubican Biguá, Del Progreso, Atlético Regina y Deportivo Roca, todos con 14 (3-8).

A Veliz le rodearon la manzana, pero igual fue uno de los mejores. (Oscar Livera)

El Rojo ganó lo definió en el final

A Independiente no le pesó la responsabilidad de ser único líder y mostró credenciales en El Nido, ante un Biguá que picó en punta, pero se quedó en el cierre. El local ganó se adelantó 20-13 y 37-26 en los primeros parciales, pero el Rojo volcó la balanza a su favor con en el tercero (49-51) y sentenció la historia en el cierre.

La defensa y los rebotes de Carlos Paredes son vitales en el Rojo. (Oscar Livera)

Joaquín Marcon confirmó su gran momento y terminó con 26 puntos, seguido de Gino Veronesi (15) y Julián Fedele (10). Carlos Paredes fue determinante con los rebotes (bajó 10). En el local sobresalieron Benjamín Loncón (13), Franco Herbik (13) y Josué Santillán (10). La clave: a Independiente solo le pitaron 8 faltas personales.

El Decano, en tiempo extra

Los pronósticos de partidazo se cumplieron y Pacífico superó a Centro Español en tiempo suplementario (97-90), luego de igualar en 85 y con estos parciales: 19-18, 46-39 y 63-63. Las estadísticas marcaron que el Decano fue el dueño absoluto de los rebotes y ahí se explica parte de la victoria: bajó 51, contra 29 de los Gallegos.

Giuliano Sasso hizo un buen aporte en la victoria de Pacífico.

Gustavo Maranguello, con 24 puntos, fue el mejor del vencedor, seguido de Lucas Romera (22) y David Veliz, quien firmó un doble-doble con 14 más 10. En los recobres también se lucieron Maranguello (9), Sebastián Godoy (9) y Giuliano Sasso (8). Emilio Santana fue el goleador de la noche con 30, pero no fue suficiente. Lo siguieron Franco Casacchia (13) y Facundo Ramadori (13).

El campeón sigue en alza

Pérfora se mantuvo siempre en partido, fue más certero en el final y por eso se quedó con una gran victoria ante Roca en el Gimena Padín, por un ajustado 79-76 y parciales de 13-18, 39-35 y 60-60. Cuatro libres de Julián Ruiz y un doble de Santiago Candia le dieron el triunfo al campeón, que se mantiene como escolta, junto al Decano.

Cadillac vs. Ruiz, uno de los duelos de la noche. (Deportivo Roca)

Nahuel Vicentín (18), Candia (15 y 8 rebotes), Ruiz (14) conformaron el rendidor trío del Verde, en tanto que los mejores en el dueño de casa fueron Adolfo García Barros (26), Franco Heck (13), Thiago Ghietti (11) y Crisitan Cadillac, dueño de 13 rebotes y 11 asistencias.

Del Progreso y un triunfo clave

En el duelo de la zona baja, Del Progreso tomó mejores decisiones en el cierre y por eso superó a Atlético Regina, que venía embalado por la victoria ante Español, pero no pudo repetir esa producción. El Albo estuvo arriba en los tres primeros cuartos (21-24, 39-44, 57-59), pero el cierre fue de Progreso.

Facundo Marcilla (22 y 9 asistencias), Martín Arcoleas (15), Jorge Coronado (15 y 8 rebotes) hicieron la diferencia en el vencedor; Marcos Leal (20) y Manuel Navarro (16) se destacaron en Regina. Los 11 puntos porcentuales en tiros de campo fueron claves: 51 (27-53) tiró el equipo roquense contra el 40 (24-60) de Regina.