PreFederal de básquet: Pacífico ganó en El Nido y es el único líder de la zona campeonato

Pacífico se hizo fuerte en El Nido, superó a Biguá por 88-75 y quedó como único líder de la zona campeonato en el PreFederal de básquet. El otro que pegó de visitante fue Independiente, que también hizo 88 y superó a Del Progreso (82) en Roca. La octava fecha se completó con el ajustado triunfo de Centro Español sobre Pérfora (69-67) y la primera victoria de Petrolero, en La Cueva, ante Deportivo Roca, por 70-57.

Con estos resultados, Pacífico (6-2) lidera con 14 puntos; Deportivo Roca e Independiente (5-3) suman 13 y más atrás se escalonan Pérfora (5-2) y Centro Español (4-4), 12; Del Progreso (3-5), 11; Biguá (2-5) y Petrolero (1-7), 9.

El torneo tendrá continuidad el domingo 29, con estos partidos: Pacífico vs. Del Progreso (a partir de las 20), Centro Español vs. Independiente (a las 20), Pérfora vs. Petrolero (20:30) y Deportivo Roca vs. Biguá (21).

Pacífico dominó de principio a fin y goleó parejo

Con cinco jugadores en el doble dígito y máximo control durante los primeros tres cuartos, Pacífico logró una clara victoria sobre Biguá, en El Nido. Fue 88-75 con parciales 19-13, 44-32 y 67-49. El equipo visitante ganó con claridad la batalla de los rebotes (45-32), duplicó a su rival en asistencias (20-10) y marcó diferencias en lanzamientos de dos puntos: 65% (24-37) contra un 38% (17-45) del local.

Fabián Sahdi y Lucas Villanueva, calidad al servicio Decano. (Matías Subat)

El Decano tuvo goleo repartido y cinco terminaron en dos cifras: David Veliz (19), Giuliano Sasso (16), Tomás Flehr (11) y Angelo Sasso (10), mientras que Lucas Villanueva firmó un doble-doble con 14 puntos y 11 rebotes. Luciano Ravera y Pablo Almendra, con 19 puntos cada uno, fueron los mejores en Biguá.

Giuliano Sasso llegó hasta 16. (Matías Subat)

Goleador rodeado. Almendra anotó 19 puntos, pero no alcanzó. (Matías Subat)

Inspiración Roja en el tercer cuarto y muchos libres

Independiente ganó el tercer parcial por 28-13 y ahí empezó a liquidar la historia en Roca, ante Del Progreso. La historia arrancó 28-22 y 50-46, pero el Rojo volvió iluminado del vestuario y se quedó con el partido. La gran diferencia estuvo en la línea de libres, porque la visita anotó 28 puntos por esa vía (sobre 36 intentos). El local falló en ese rubro (11-19) y fue una de las claves del juego.

Denis transita por un gran torneo. (Archivo Matías Subat)

Ezequiel Denis, que terminó con un perfecto 9-9 desde la línea de los suspiros, alcanzó los 22 y además bajó 9 rebotes; aunque el goleador del juego fue Matías Ponzoni, con 24 (más 8 recobres). David Oviedo, con 13 y 4 asistencias, completó el rendidor tridente Rojo en el Gigante de la calle Maipú. Los mejores en el dueño de casa resultaron Bautista Peralta (23 y 8), Franco Herbik (19) y Gonzalo Tejero (14).

Centro Español, en una batalla táctica

En un juego de estadísticas muy parejas y bajo goleo, Centro Español lo cerró mejor, ganó el último parcial por 19-9 y así dejó en el camino a Pérfora en El Templo por un ajustado 69-67. Los parciales fueron 19-16, 34-36 y 53-58. En medio de esos números reñidos, los tiros de dos fueron determinantes: el Torito terminó con 16-28 (57%) y el Verde con el 50% (15-30).

Reyero, Ramadori, Sepúlveda, Leal y Caratino.

La ley del ex casi nunca falla y esta vez la aplicó Nicolás Reyero, quien terminó con 13 puntos y 5 asistencias. Facundo Ramadori, con 17, y Agustín Cortes, con 13, también fueron vitales, aunque los 18 rebotes de Manuel Caratino tuvieron una clara influencia en el juego. En la visita se destacaron Augusto Rossi (20), Luca Chiapella (13) y Agustín Sánchez (16 rebotes).

La primera vez de Petrolero

Se terminó la sequía. Petrolero superó a Deportivo Roca por 70-57, logró su primer triunfo en el torneo y privó a su rival de seguir en lo más alto de las posiciones. Los parciales en La Cueva fueron 16-11, 37-28 y 56-40. Las diferencias más sustanciales estuvieron en los triples (el local anotó 10 de 31 intentos y el Depo 5 de 29) y en las asistencias (17-3).

Santiago Pascual fue el mejor de la cancha con 17 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias (valoración de 32), mientras que Juan Cruz Marini también llego hasta los 17 tantos. En Roca sobresalieron Adolfo García Barros (19) y Jorge Coronado (10).