Pulgar abajo para Boca: Dybala acordó de palabra su continuidad en Europa

Luego de tantas idas y vueltas, la novela parece haber llegado a su fin. El delantero Paulo Dybala arregló de palabra su continuidad en la Roma de Italia, por lo que su incorporación a Boca Juniors nuevamente quedó descartada.

Fueron varias semanas de tentativas, llamadas e intentos de negociaciones. Hasta el propio Rodolfo Arruabarrena, nuevo director técnico del Xeneize, se contactó con el jugador. Pero el delantero cordobés, según publicó hoy la Corriere dello Sport, ya acordó su renovación con el club italiano.

Sabido era que para continuar en la Loba, Dybala debía aceptar una considerable reducción salarial en su nuevo contrato. Y así fue: el representante del delantero, Carlos Novel, tuvo varias charlas con recién nombrado director deportivo giallorossi, Tony D’Amico, y finalmente se aceptó la reducción del 65%: de ocho a tres millones de euros por temporada.

Eso incluye la condición de alargar el vínculo por un año más, algo que la dirigencia italiana habría aceptado; una situación que no solo se daría con Dybala, sino también con varias estrellas del equipo, ya que la Roma no pagaría más de 4,5 millones de euros netos.

Más allá de las charlas de Vasco, el propio Román Riquelme y hasta el acercamiento de Leandro Paredes, el Xeneize nunca intentó un acercamiento formal o una negociación con la Roma. Desde la Ribera esperaban avanzar únicamente si se confirmaba su fin de ciclo en la Serie A o si quedaba en liberad de acción después del 30 de junio.