Raúl Panguilef, de Neuquén, va por el título internacional del CMB ante Farías

Raúl Panguilef apuesta por un 2024 clave en su carrera profesional y va por el primer título de su campaña. El viernes 12 se medirá con Brian Farías y estará en juego el título internacional Feconsur de los ligeros, en su versión Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La cita será en la EPET N°8 de Neuquén, a partir de las 21, y habrá un interesante programa de peleas amateurs. Fiscalizará la Federación Neuquina de Boxeo.

El Carnicero de Neuquén llega a la cita con un récord de 9-2-2, con 2 definiciones por la vía rápida. El dato alentador para el representante de UpperCross es que esas nueve victorias fueron en sus últimos compromisos y de manera consecutiva. Por eso tratará de aprovechar el envión para meterse entre los mejores de la categoría. En la balanza no tuvo problemas: marcó 60.300 cuando el límite es 61.237. “Me preparé de la mejor manera, esta pelea es clave para mí”, dijo después de la ceremonia del pesaje.

“Me preparé mejor que nunca y adelante de mi gente será difícil que me ganen. En el quinto o en el sexto se tiene que caer”. Raúl Panguilef

Su rival, más joven (26 contra 30 del neuquino) tiene un registro similar: 6-2-2, con 2. Con buenos antecedentes, viene por todo y avisó que el combate se terminará antes de tiempo. El púgil de General Villegas registró un peso de 61.200. “Se que es un gran rival, pero se va a encontrar con un boxeador de mucha jerarquía”, avisó el visitante.

“Vengo a demostrar que tengo jerarquía y va a ver lo que es un rival de experiencia. ¿Nocaut? Eso lo van a ver mañana a la noche, se va a caer”. Brian Farías

La velada, organizada por B&G Producciones y UpperCross, abrirá el calendario de una temporada que seguramente estará cargada, como ocurrió en el 2023. Y está claro que una victoria del Pangui, podría abrirle el camino no sólo a él, sino a varios representante de la provincia.

Un interesante programa amateur

El festival se pondrá en marcha con varios cruces entre aficionadas y aficionados, y títulos regionales en juego. Las peleas serán: Valentina La Peque Abril vs. Brisa La Bomba Soto, en 56 kilos; Jonathan Vázquez vs. Axel Rosales, en 60; Ricardo Chico Bustos vs. Rodrigo Lagos, en pesados; Rocío La Bonita Galindo vs. Noelia La Princesita Muñoz (foto), en 54; Guillermo Malón Neira vs. Nicolás El Loco Fleitas, 60; y Abraham El Pitbull Vargas vs. Francisco Casanova, 64.