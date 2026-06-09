Real Madrid ofertó 150 millones de euros por Julián Álvarez: las polémicas respuestas del Atleti

Julián Álvarez promete ser uno de los grandes protagonistas del mercado de pases europeo. La «Araña», que está en la recta final de la recuperación de su lesión en el tobillo y llegará en óptimas condiciones al Mundial 2026, analiza la posibilidad de cambiar de aire y varios gigantes del continente siguen de cerca su situación.

Hasta el momento, los principales interesados en quedarse con el delantero argentino eran Barcelona, París Saint-Germain y Arsenal. Sin embargo, en las últimas horas apareció un nuevo competidor de peso: Real Madrid.

Según informó el Merengue a través de un comunicado oficial, el club presidido por Florentino Pérez presentó una oferta de 150 millones de euros para quedarse con los derechos federativos de Julián Álvarez.

Sin embargo, la respuesta del Colchonero fue inmediata. «Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador», explicó el conjunto blanco al dar a conocer la contestación recibida.

El comunicado oficial de Real Madrid.

La cláusula de salida de Julián está fijada en 500 millones de euros, una cifra prácticamente inaccesible para cualquier equipo del mundo. La postura del Atlético es clara: no tiene intención de vender al delantero argentino y se ampara en un contrato que se extiende hasta junio de 2030.

Además, el hecho de que el interesado sea Real Madrid, su máximo competidor en La Liga, también pesa en la decisión de los dirigentes rojiblancos. Por eso, si Julián termina dejando el Atlético, su destino probablemente esté fuera del fútbol español.

La versión de Atlético de Madrid

La respuesta del Atlético no tardó en llegar. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales bajo el título «Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos», el club rojiblanco salió al cruce de la versión difundida por Real Madrid.

Entre otras cuestiones, el Colchonero negó haber analizado la propuesta por el delantero argentino y fue contundente al afirmar: «Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián». Además, también rechazó haber agradecido el interés del Merengue: «Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada», disparó.

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

El comunicado también incluyó varias ironías dirigidas a su clásico rival. «Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona», escribieron desde la entidad madrileña. Los Culés habían ofrecido 100 millones de euros por el atacante argentino.

Pero la frase más polémica llegó en el cierre del mensaje. «P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, Real Madrid!», concluyó el Atlético.

P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid! — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

De esta manera, el club rojiblanco dejó en claro su postura de no negociar a Julián Álvarez pese al fuerte interés del conjunto blanco.