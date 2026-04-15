Real Madrid va por la remontada ante Bayern Munich en Champions: hora, TV y formaciones

Este miércoles se definen los últimos semifinalistas de la Champions League y el plato fuerte de la jornada estará en Alemania en el choque entre Bayern Munich y Real Madrid.

En la ida, el equipo alemán ganó 2-1 en el Santiago Bernabéu con goles de Díaz y Kane, donde mostró una gran superioridad sobre el Merengue pero no pudo sacar una mayor ventaja. Ahora, todo se definirá en el Allianz Arena. Ante su gente, el conjunto bavaro quiere seguir en busca del título, que obtuvo por última vez en la edición 2020.

En Madrid, Harry Kane marcó el 2-0 con un golazo.

La situación es diferente para Real Madrid, ya que es la única competición que sigue con vida. Eliminado de la Copa del Rey y a 9 puntos del Barcelona en Liga, el equipo de Arbeloa tiene como gran objetivo la Orejona para no cerrar una floja temporada. El conjunto blanco está obligado a realizar otra histórica remontada, pero esta vez de visitante.

En la próxima instancia espera el PSG. El actual campeón del torneo ya dejó eliminado a Liverpool con un global de 4-0 y sigue firme en su camino al bicampeonato.

Posibles alineaciones:

Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

TV: Fox Sports

Hora: 16:00

Arsenal quiere ratificar su buen año

En Londres, se definirá al último semifinalista que saldrá entre Arsenal y Sporting. En Lisboa, el equipo inglés obtuvo un triunfo agónico por 1-0 con gol del alemán Havertz. Ahora, cerrará la serie ante su gente en una temporada donde está líder de la Premier League.

A los 91′, el delantero marcó el único grito en la ida.

El ganador se verá las caras contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que aprovechó la ventaja y dejó eliminado al Barcelona.

Posibles alineaciones:

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez. DT: Rui Borges.

TV: ESPN

Hora: 16:00