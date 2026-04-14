El entrenador argentino que reemplazará a Mascherano en Inter Miami: dirigió a Messi en La Masía

De manera sorpresiva, Javier Mascherano presentó este martes la renuncia al puesto de director técnico del Inter Miami. En total, «Masche» dirigió al equipo en 66 partidos, con un saldo de 37 victorias, 15 empates y 14 derrotas. Además, consiguió un título inédito para el club: se consagró campeón de la MLS Cup 2025.

Por razones personales, el argentino dio un paso al costado y será reemplazado -por ahora de manera interina- por otro compatriota: Guillermo Hoyos, quien ya dirigió a Lionel Messi en La Masía, cuando el astro daba sus primeros pasos en el FC Barcelona.

El cordobés, de 62 años, se sumó a Inter Miami a mediados de 2023 para trabajar con las divisiones inferiores y en la estructura deportiva del club. En aquel momento venía de dirigir a Oriente Petrolero y cuenta con una extensa trayectoria internacional: pasó por la selección de Bolivia y dirigió en clubes de Chipre, Colombia, Chile, Estados Unidos y México.

En el fútbol argentino tuvo tres ciclos como entrenador: estuvo al mando de Talleres de Córdoba en dos etapas (2014 y 2022) y de Aldosivi entre 2019 y 2020.

En su carrera como DT conquistó dos títulos: el Torneo Adecuación 2011 con Club Bolívar y el Torneo Clausura 2017 con Universidad de Chile. Como futbolista, en tanto, ganó la Supercopa 1989 con Boca Juniors.

Ahora, Hoyos tendrá un desafío exigente en el equipo de Florida. En principio, su rol será interino, aunque todavía no está definido cuántos partidos estará al frente del plantel profesional.