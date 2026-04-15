Paredes y Úbeda palpitaron el Superclásico: «Una cancha dificil» y «ya les ganamos el año pasado»

El capitán de Boca jugará su primer Super en el Monumental desde su regreso.

Boca se deleitó en La Bombonera y goleó por 3-0 a Barcelona de Ecuador por la 2° fecha de la Copa Libertadores. El equipo de Claudio Úbeda mostró un futbol de alto nivel y se llevó el partido con goles de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacibar y Ander Herrera.

En los minutos finales del duelo, la gente empezó a palpitar desde las tribunas el Superclásico que protagonizará el Xeneize ante River el próximo domingo. Luego, Leandro Paredes y el Sifón también empezaron a vivir el cruce con el Millonario.

El mediocampista fue una de las figuras en la goleada.

Primero, el capitán de Boca analizó el triunfo ante el equipo ecuatoriano: «Estamos felices, hicimos un gran partido. Costó los primeros 10 minutos, pero después lo manejamos. El resultado es espectacular. Ojalá podamos seguir así», comenzó.

Tras esta conclusión, fue consultado sobre el partido frente a River y no dudó en contestar: «A partir de este miércoles vamos a trabajar en este Superclásico. Tenemos un partido muy importante en una cancha difícil. Ojalá preparemos todo de la mejor manera para hacer un gran partido«, recalcó.

Otro que se refirió al tema fue Claudio Úbeda en la conferencia de prensa y fue picante: «Con respecto al Superclásico, ya ganamos el año pasado acá y ahora nos toca de visitante. Ojalá podamos hacer el mejor partido posible«, sentenció.

Además, el Sifón reveló que vienen pensado el partido desde hace unos días: «Ya lo teníamos en la cabeza desde antes pero no podíamos decir nada«, dijo.

A partir de este miércoles, el Xeneize comienza a entrenar en Ezeiza pensando en River. De no ocurrir nada extraño, el entrenador de Boca planea un solo cambio para visitar Núñez: la salida obligada de Marchesín, que se rompió los ligamentos, y el ingreso de Agustín Brey.