Los Rolling Stones bailaron en el clásico de España

En el marco de la fecha 11 de La Liga Española, Barcelona recibió al Real Madrid. El club blaugrana estrenó una camiseta icónica y recibió una visita de lujo: la mítica banda inglesa Los Rolling Stones.

Mick Jagger y Ronnie Wood disfrutaron el partido desde uno de los palcos y, en la previa, cantaron y bailaron al ritmo de sus canciones. El encuentro finalizó con la victoria de Real Madrid sobre Barcelona por 2 a 1.

El Barcelona de España vistió una camiseta inspirada en los Rolling Stones con la mítica lengua de la banda en el pecho, como parte de un importante acuerdo comercial que hizo el club.

Así bailaron Los Rolling Stones en Barcelona vs Real Madrid

Los miembros del grupo se hicieron presentes en la cancha y la hinchada coreó algunos de sus temas.

La casaca rompió un récord de ventas: entre el domingo y el lunes se despacharon más de 700 unidades solo por internet. A esa cifra se le suman las 500 camisetas que estaban disponibles en el Barça Store.

Cabe destacar que el equipo femenino del Barsa también jugará con la misma camiseta ante el Real Madrid el 19 de noviembre.

«Paint it, Blaugrana», escribió el Barcelona en sus redes sociales, con referencia a la popular canción de los Rolling «Paint it Black». En las fotos de presentación están Ron Wood, Mick Jagger y Keith Richards con la nueva camiseta en sus manos.