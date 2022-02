Murió Don Hernán, el abuelo que anotaba todos los goles de Messi en su cuaderno

Don Hernán Mastrángelo, el hombre de 100 años que era fanático de Lionel Messi y se hizo reconocido el año pasado a través de las redes sociales, falleció éste sábado según informó su familia.

El abuelo se ganó el cariño del mundo del fútbol el año pasado cuando su nieto viralizó su historia. Al igual que mucha gente al rededor del planeta, Don Hernán era un fanático de la Pulga pero tenía una particularidad: anotaba todos los goles del crack en su cuaderno.

Su historia recorrió el planeta, tanto que llegó a oídos de Messi quien no dudo y un mes atrás le envió un saludo a través de un video. Don Hernán no se perdía ni un partido de la Pulga, ya sea en el Barcelona, la Selección o el PSG.

Su nieto, Julián Mastrángelo, contó en sus redes sociales lo que su abuelo realizaba cada vez que jugaba Leo. Además contó que su abuelo no sabía usar internet por lo que no tenía un celular o una computadora. «Qué lástima que no pudo hacer el gol cuando jugaron contra los alemanes», expresó Don Hernán en referencia a la final del mundial 2014 en uno de los videos que se viralizaron.

«Me llego tu historia, me parece una locura. Ni yo tengo guardado los goles de esa manera y quiero agradecerte por el seguimiento y desearte lo mejor», le dijo Messi en un corto video que emocionó no solo a Hernán sino a toda familia Mastrángelo.

«Ha sido una sorpresa inmensa. Siempre te seguí, te seguiré hasta el final y siempre voy a estar atrás tuyo», fue la reacción del abuelo de 100 años cuyo fanatismo y trabajo silencioso le dio la oportunidad de ser reconocido por su ídolo unas semanas atrás.