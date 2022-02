Bomba en el tenis: Del Potro anunció que se retira

Uno de los tenistas más importantes de la historia de nuestro país sacudió al mundo deportivo al anunciar hoy su retiro de la actividad profesional. Se trata de Juan Martín Del Potro, de 33 años, quien el martes volverá a competir en el ATP de Buenos Aires, que será su último torneo oficial en el país.

»Vengo imaginándome este mensaje. Es uno de los más difíciles que me toca afrontar porque esta vuelta posiblemente sea más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que vengo intentando alternativas, tratamientos, médicos y distintas maneras de solucionarlo y no lo logro. Nunca imaginé retirarme del tenis si no era jugando, así que no encontraba mejor torneo que Buenos Aires para poder hacerlo. Tengo claro que hoy elijo vivir como una persona de 33 años sin dolores y no como un profesional. Es una decisión difícil y la quería comunicar».

El tandilense sufrió varias lesiones en su carrera que lo complicaron para establecerse con regularidad en el circuito. Entre lágrimas, dio una conferencia de prensa en la previa de lo que será uno de sus tantos regresos luego de tener problemas físicos. El martes, contra Federico Delbonis jugará en el ATP de Buenos Aires, que pasará a ser el último de su carrera profesional en Argentina y su retiro será en el ATP de Río de Janeiro.

Juan Martín ganó el US Open 2009, la Copa Davis 2016, la medalla de Plata olímpica en Brasil 2016 y la de Bronce en Londres 2012 entre sus tantos logros destacados, que lo llevaron a ser uno de los mejores deportistas del país. Llegó a ser número 3 del mundo, dando pelea en canchas rápidas y también en polvo de ladrillo.

Hoy, Delpo se quebró en más de una oportunidad, sobre todo al comunicar la noticia y al hablar de su familia. Se operó cuatro veces en tres años en la rodilla derecha y los dolores fueron muy fuertes.

Más frases de la Conferencia:

»Sigo haciendo un esfuerzo tremendo para poder jugar porque amo este deporte pero es difícil lidiar con tantos dolores. Ojalá que tenga un lindo día el martes, me tocó jugar con un amigo (Delbonis)».

»Manejo tres horas de auto y en el medio tengo que parar a estirar la pierna. Pienso la decisión por salud y calidad de vida. Mi lucha pasa por ahí. Hace dos años y medio que duermo con dolor».

»El tenis es mi vida, mi pasión. Se la capacidad que tengo con el tenis y también las limitaciones con el físico».

»Elegí con el corazón esta decisión de entrar a la cancha en este torneo. Estoy muy feliz de volver al mundo del tenis en Buenos Aires».

»Siempre tuve la ilusión de volver. Entrené rengo, haciendo los ejercicios que podía, jugando parado, pero siempre con el objetivo de jugar en Buenos Aires. Lo pude cumplir, me entrené tres meses y bajé de peso los 12 kilos que necesitaba. Lamentablemente después no podré seguir».