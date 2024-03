Redondo es baja por lesión en Inter Miami y está en duda su presencia en los Juegos Olímpicos

A raíz de una lesión ligamentaria que sufrió durante la gira por México que realizó con la Selección Argentina Sub-23, Federico Redondo, que se había ganado la titularidad en el Inter Miami, deberá estar por dos meses fuera del equipo.

Según informó Inter Miami mediante un comunicado, el mediocampista central sufrió una «lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda», e indicaron que «se espera que sea baja por aproximadamente ocho semanas». Redondo regresaría a la actividad aproximadamente un mes antes del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, pactados para el viernes 26 de julio.

En los dos amistosos ante México, Redondo sumó nueve minutos en la victoria por 4-2, mientras que fue suplente en la derrota por 3-0.

El comunicado se dio a través de las redes sociales del club de la Florida y tuvo un gran impacto. El volante argentino llegó para esta temporada y se ganó un lugar como titular de inmediato.

