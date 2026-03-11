Río Negro se prepara para los Juegos EPADE con selectivos en Bariloche y Viedma

Luego del nuevo triunfo en los Juegos de la Araucanía —el sexto consecutivo— en diciembre del año pasado, Río Negro ya comenzó a prepararse para los Juegos EPADE (Ente Patagónico del Deporte), que se disputarán desde el domingo 17 de mayo hasta el sábado 23.

En ese marco, el martes, en el Estadio Municipal José Antonio Jalil de San Carlos de Bariloche, la Secretaría de Deporte provincial evaluó a un grupo de jugadores de fútbol de las categorías 2011 y 2012 de cara al armado del equipo masculino.

El seleccionado provincial fue cuarto en los Juegos EPADE disputados en 2025. En tanto, en 2024 la competencia fue suspendida, mientras que en 2023 el equipo se quedó con el subcampeonato.

Por otro lado, durante el fin de semana, en el Club de Amigos del balneario El Cóndor, en Viedma, se desarrollará una concentración de handball para la categoría cadetes (14 y 15 años).

Participarán 18 jugadores por rama y dirán presente deportistas provenientes de distintos puntos de la provincia. La expectativa es alta, ya que será la primera vez que el balonmano forme parte de este certamen.

La 19ª edición de los tradicionales Juegos, que reúnen a jóvenes Sub 16 de las provincias patagónicas, se disputará de manera simultánea en tres sedes: Viedma albergará el fútbol y el básquet, Neuquén recibirá el atletismo y el handball, mientras que Santa Rosa será escenario del judo, el ciclismo y el vóley.

