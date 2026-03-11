Sorpresa en Cipolletti: el Chango Cravero no seguirá como entrenador en el Federal A

Para sorpresa de todos en Cipolletti, Daniel Cravero no seguirá como entrenador del Albinegro y el club deberá buscar otro DT para el Federal A 2026 en el que debuta dentro de nueve días.

Los motivos serán explicados esta tarde en una conferencia de prensa en el club. Por el momento, se desconocen las razones de su alejamiento.

El Chango, que asumió como entrenador de Cipo en la temporada 2025, renovó su contrato para 2026 a fines del año pasado. Dirigió la pretemporada completa y armó el plantel.

El Albinegro debutará en el Federal A el viernes 20 de marzo contra Atenas en Río Cuarto. Su presentación como local será el domingo 29/03 contra San Martín de Mendoza.

Con Cravero, Cipo tuvo un buen 2025 en el que fue de mayor a menor pero dejó sensaciones positivas. Cerró la temporada con 14 triunfos, 5 empates y 9 derrotas.

«Queremos mejorar lo que hicimos y pelear hasta lo último como no pudimos hacerlo el año pasado. Armamos un muy buen plantel para pelear», dijo el Chango en el arranque de la pretemporada en febrero.

Su salida es sorprendente y le deja poco margen al club para buscar un reemplazo. Germán Alecha, DT de la primera local, podría quedar como interino hasta que cierren a otro técnico.