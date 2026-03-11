La selección Argentina de Beach Handball realizará una concentración en Viedma

La ciudad de Viedma será sede el fin de semana de una importante actividad para el handball nacional, ya que la Selección Argentina Mayor de Beach Handball realizará una concentración en la capital rionegrina.

La noticia fue confirmada por Mariela Pascal, presidenta de la Federación Rionegrina de Handball, quien explicó que la actividad se desarrollará en las instalaciones del Club Sol de Mayo, utilizando la cancha de arena que fue inaugurada recientemente en la institución.

Durante la concentración, el seleccionado nacional, que contará con jugadores locales, realizará entrenamientos y también disputará partidos amistosos frente a equipos locales, en una propuesta que permitirá a los jugadores de la región compartir cancha con deportistas del máximo nivel.

Pascal también destacó el valor que tiene la construcción de nuevos espacios para el crecimiento del deporte. “Cuantas más canchas de arena tengamos para nosotros es genial. Los que somos amantes de este deporte siempre vamos a considerar que son pocas porque tenemos un semillero impresionante. Cuanto más beach haya a nivel país vamos a estar mucho mejor”.

En ese sentido, remarcó que la infraestructura deportiva sigue siendo una necesidad en la ciudad. “Siempre se necesitan más canchas, sean o no de arena. Estamos muy cortos, falta infraestructura en Viedma, pero estamos agradecidos con la buena voluntad del Ministerio de Educación y de la Municipalidad por brindar sus espacios”.

La preselección de Río Negro para los Juegos EPADE concentrará en Cervantes

Por otra parte, la presidenta de la federación confirmó que Viedma también será sede de la primera concentración provincial de handball para los Juegos EPADE, en la categoría Cadetes, con jugadores convocados de distintos puntos de Río Negro.

El cuerpo técnico que estará a cargo del proceso está integrado por Estefanía Moraga, Alejandro Villegas, Marianella Olivares y Eliana Toledo, quienes trabajarán en la preparación del equipo que representará a la provincia en el certamen patagónico.

Además, Pascal destacó el esfuerzo que implicó la incorporación de la disciplina a esta competencia regional. “La incorporación del handball en los Juegos EPADE es una lucha que vengo sosteniendo trabajando con la Secretaría de Deportes de Río Negro y también con Neuquén”.

Con información de Pasión Deportiva.