River 2025: el enroque con el volante central y la posible salida de Adam Bareiro

El puesto de volante central es clave para Marcelo Gallardo y aunque ya se aseguró la vuelta de Enzo Pérez, hay otra vacante para cubrir. En las últimas horas, Nicolás Fonseca dejó la concentración de River en San Martín de los andes y el DT ya apuntó sus cañones al nuevo número 5.

¿De quién se trata? De Kevin Castaño, colombiano de la selección y con buen presente en el Krasnodar de Rusia. El Muñeco lo tendría marcado desde hace un tiempo, aunque las negociaciones comenzaron el viernes. De movida, el club ruso pide 10 millones de dólares, pero la idea de River es sacarlo por bastante menos. Se habla de un tope de 7 millones.

La emoción de Fonseca en San Martín de los Andes

Nicolás Fonseca, el mediocampista que dejó San Martín de los Andes porque arregló su incorporación al León de México, se mostró muy emocionado y no pudo evitar las lágrimas en la despedida a sus compañeros.

“Este año fue muy especial para mí. Quiero agradecer a todo el mundo, a la gente que confió, que me trajo y me hizo cumplir muchos de los sueños que tenía de niño. Poder jugar en un equipo grande, poder jugar Libertadores, jugar Superclásicos, ganarlos. Ir a la Selección (de Uruguay), cantar el himno. Ahora me toca dar un paso al costado y ser un hincha más“, expresó Fonseca.

Adam Bareiro, con las valijas listas

Adam Bareiro tiene casi todo arreglado con Cerro Porteño y será el próximo jugador de River que dejará la pretemporada en San Martín de los Andes. Según los medios guaraníes faltan detalles para que el delantero se sume a uno de los grandes de Paraguay.

El paraguayo seguiría su carrera en Cerro Porteño.

Tras cerrar a Jonathan Torres, quien había regresado a Sarmiento tras su préstamo en Lanús, el ex DT de Boca, Diego Martínez, fue por más y le apuntó a Bareiro, que ya había estado cerca del Xeneize en el mercado anterior.

Ahora sus caminos podrían encontrarse en Cerro Porteño, que se prepara con todo para el repechaje de la Copa Libertadores. Ante la llegada de Gonzalo Tapia y el inminente arribo de Sebastián Driussi, más la continuidad de Miguel Borja, está claro que Adam perdió terreno y tratará de ganar minutos en su país.