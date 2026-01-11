River va por el primer amistoso de 2026, ante Millonarios: formaciones, hora y TV

Tras dejar atrás la parte más exigente de la pretemporada en San Martín de los Andes, la delegación de River Plate ya se encuentra en Montevideo para disputar su primer partido oficial de la temporada, ante Millonarios de Colombia.

El encuentro se jugará desde las 21:00 en el Estadio Gran Parque Central y marcará la primera prueba para el equipo de Marcelo Gallardo, que ya cuenta con tres caras nuevas en el plantel.

Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña se entrenaron con el grupo en la ciudad neuquina y tienen muchas chances de sumar sus primeros minutos con la camiseta del Millonario. El Muñeco aún no definió el once titular, pero el debut de los refuerzos aparece como una posibilidad concreta.

El que corre más de atrás es Matías Viña, ya que fue el último en incorporarse a la pretemporada y arrastra una prolongada inactividad, dado que era el tercer lateral izquierdo en Flamengo, equipo dirigido por Filipe Luís. De todas maneras, el zapalino Marcos Acuña no será de la partida, debido a un traumatismo en un dedo del pie izquierdo. Con la salida de Milton Casco, ese sector se convierte en el primer enigma a resolver para el entrenador, y asoman las opciones de Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda para cubrir el puesto.

En el arco también habrá una novedad. Santiago Beltrán, arquero titular y capitán de la Reserva, será quien defienda el arco esta noche. Esto se debe a las bajas de Franco Armani y del cipoleño Ezequiel Centurión, ambos afectados por lesión.

Por el lado de Millonarios, el conjunto colombiano también utiliza este compromiso como punto de partida de la nueva temporada. En sus partidos de presentación, los Embajadores afrontarán amistosos exigentes ante equipos argentinos: además de River, se medirán con Boca e Independiente.

La gran novedad para el equipo cafetero es el regreso de Radamel Falcao. El Tigre, ex River, había quedado libre en el club a mediados del año pasado, pero limó asperezas y confirmó su vuelta. Lleva algunos días entrenándose con el plantel y no se descarta que sume minutos.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Millonarios: Guillermo De Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Beckham Castro, David Mackalister Silva, Edwin Mosquera; Leonardo Castro o Radamel Falcao. DT: Hernán Torres.

Hora: 21:00.

TV: Disney+ Premium y ESPN Premium.

Estadio: Gran Parque Central (Montevideo, Uruguay).