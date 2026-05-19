Causa Techo Digno: segunda jornada del juicio contra dos exintendentes de Sierra Grande, con siete testigos

El debate oral y público por la ejecución de 40 viviendas de Sierra Grande se extenderá hasta el viernes. Foto: Marcelo Ochoa.

Ayer, en los tribunales de Viedma, comenzó el juicio de la causa Techo Digno por la construcción de 40 viviendas en Sierra Grande, con acusaciones por las administraciones de los fondos nacionales por parte de los exintendentes Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren.

El debate se inició con los alegatos de las partes y con tres iniciales testigos, aportados por los fiscales a favor de su acusación de que las transferencias de Nación fueron muy superiores a las ejecuciones realizadas, denunciando además una maniobra de certificaciones de avances falsos que permitieron nuevos envíos nacionales.

Los tres testimonios de la primera jornada fueron por zoom y fueron partícipes del trámite en el ámbito nacional. Foto: Marcelo Ochoa.

Los primeros testimonios fueron por Zoom y actuaron inicialmente en las denuncias, empezando por Mónica Marchisella, que fue la funcionaria nacional que formalizó esa presentación judicial, el asesor Ariel Solar Grillo y el fiscal de la Procuraduría, Jose Lenkiewicz.

La nómina contempla ocho testigos para este martes y, mayormente, son profesionales que realizaron los peritajes del nivel de ejecución del plan de viviendas. Figuran Franco Bova (mayor de obra que cumplía funciones en Obras Públicas de Sierra Grande), Verónica Díaz (miembro del Tribunal Contralor que denunció inicialmente el hecho), Alejandro Tolosa (también integrante de ese Tribunal), Edgardo Javier Marcos (integrante del Gabinete de Criminalística), Cristian Angelicchio (arquitecto del IPPV), Daniel Martín (ingeniero de la empresa constructora) y Yolanta Gaitan (gabinete de Criminalística).

Perjuicio económico $ 793 Millones es el último cálculo fiscal del perjuicio estimado por las "sobrecertificaciones" realizadas de la obra.

Otra veintena de testimonios se esperan entre hoy y el jueves, previéndose el cierre por parte de los fiscales y de los defensores para el viernes 22.

La jornada se abrió con la acusación expuesta por los fiscales Juan Pedro Peralta y Yanina Estela Pasarelli. Se plantearon dos hechos. El primero, vinculado a la gestión de Tamburrini, y se sostuvo que se certificó un avance de obra cercano al 71 %, con sus envíos nacionales, y luego se determinaron ejecuciones por el 42,21 %. En este caso, las imputaciones llegan al exjefe comunal y sus exsecretarios Mauro Tamburrini (Gobierno) y Ernesto Noel (Obras).

Los abogados Gestoso y Güenomil representan al exintendente Nelson Iribarren, y sus dos exsecretarios municipales. Foto: M.Ochoa.

Esa sobrecertificación descripta “generó -según la interpretación fiscal- un perjuicio patrimonial” al municipio de $793.480.666”, según una actualización de marzo del año pasado.

El segundo hecho se le adjudica a Iribarren y sus dos exsecretarios, Claudia Alvariño (Gobierno) y Miguel Mesa (Obras Públicas). Se refiere a pagos por movimientos de suelo con recursos enviados por Nación previos a su asunción.

El expediente serrano contiene sus particularidades. Por caso, la denuncia puntual por las irregularidades de la gestión de Tamburrini fue realizada por Iribarren, que posteriormente también fue incluido por pagos posteriores a la constructora.

La tipificación del delito es “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

Juan Carlos Chirino es el abogado del exsecretario Ernesto Noel, que integró el gobierno municipal de Tamburrini. Foto: M.Ochoa.

El tribunal está presidido por Marcelo Chironi y se integra con Guillermo Bustamante y Guillermo Gonzalez Sacco.

A su turno, los defensores anticiparon sus previas conclusiones y pedidos de sobreseimientos.

Fernando Daniel Mayor, Pedro Vega y Juan Carlos Chirinos patrocinan a Renzo y Mauro Tamburrini, y a Noel, mientras que Iribarren y sus exfuncionarios son defendidos por Mariano Gestoso y Santiago Güenumil.