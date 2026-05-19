Necrológicas de hoy, martes 19 de mayo de 2026

DE JESUS, ANGEL Falleció en Gral. Roca a los 77 años. Su esposa Victoria Franco, su hijo Gustavo y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 16 hs. en el Cementerio Parque Las Fuentes SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

YAÑEZ, JOAQUIN ENRIQUE Falleció a los 90 años el sábado 16 de mayo de 2026. Su esposa Elsita, sus hijas del corazón Karina, Mariela y Yoli, sus hijos y nietos comunican su fallecimiento y agradecen a quienes estuvieron cerca de él y su familia.

Soberon, Luis Falleció en Gral Roca a los 83 años de edad. Sus familiares participan su deceso y comunican que sus restos velados en salón Helios de Av Roca 649, serán destinados a cremacion. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

muñoz, néstor fabián Farmacias y Perfumerías Global junto a Farmaquen, acompañan a familiares y amigos en este difícil momento, expresando su más sentido pésame.

LOPEZ RAMOS, EDUARDO Falleció el 17/05/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento del Padre de nuestro compañero Ariel López Geymonat, acompañándolo a él y a sus familiares en este difícil momento.

MIGUEL, ELIAS Todos los que formamos parte de LARA participamos con profundo pesar el fallecimiento de Elías Miguel, reconocido colega de Bariloche con amplia trayectoria, acompañando a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento.

PIZARRO, MIGUEL ANGEL Falleció en Neuquén el día 16 de Mayo a la edad de 71 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Los Araucanos y Comahue, fueron inhumados en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

GONZALEZ, OSCAR HUMBERTO Falleció en Neuquén el día 17 de Mayo a la edad de 81 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron inhumados en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF