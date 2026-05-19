En Neuquén, una desarrolladora deberá terminar los trabajos de un edificio que ya había entregado

La justicia responsabilizó a los desarrolladores por la falta de servicios en el edificio habitado de Illia y Alderete (foto Cecilia Maletti)

Los desarrolladores que levantaron el edificio que presenta constantes problemas de servicios en Illia y Alderete, deberán finalizar la infraestructura que es deficiente en la torre. La firma que vendió los departamentos y los entregó sin la factibilidad de servicios, deberá terminar las tareas en 6 meses, por un fallo judicial.



Además tendrán que pagar daños y perjuicios por otros incumplimientos contractuales. Así lo dio a conocer el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) que en un comunicado, planteó que “la responsabilidad es de quien construye”, no de quien provee el servicio.



Es que los reclamos llegan al EPAS por la falta de provisión constante de agua o el grave problema de anegamiento cloacal. Los propietarios son los que padecen el problema: la torre tiene ingreso de agua para una casa de familia y lo mismo ocurre con el nexo para las cloacas. El edificio no tiene la factibilidad de obra y en el verano se encontraron a diario con serios inconvenientes para lograr la provisión de agua potable.



Según se especificó, el consorcio de propietarios que inicialmente fue conminado por el ente provincial a hacer los nexos por su cuenta, tuvo una propuesta más amigable por parte del EPAS para adecuar la actual infraestructura a las necesidades de los habitantes de la torre.



En el comunicado del EPAS, se describió que no es el único caso: hay otros edificios en Neuquén que funcionan con el medidor eléctrico de obra y no tienen la factibilidad de conexiones sanitarias (agua y cloacas) y los departamentos se venden con una inadecuada infraestructura de servicios.



“En el centro neuquino existen torres habitadas con medidor de luz de obra colectiva, edificios que funcionan sin las conexiones sanitaria adecuadas y complejos que se encuentran en obra” aunque ya están habitados, se describió.



Según se confirmó desde la justicia, el fiscal de delitos económicos Juan Narváez, recibió la documentación de otros seis denunciantes por el mismo caso de la torre en calle Illia y Alderete.

Desde el EPAS se planteó que “la justicia comenzó a trazar con claridad una línea durante años difusa: la responsabilidad es del quien construyó y entregó sin cumplir”, insistió el EPAS.



Otro caso público es el complejo de departamentos en calle San Luis y Luis Beltrán, multado por tirar cloacas a la calle porque está habitado aunque aún en obra. El dueño apeló la multa.