Salud sumará 73 residentes en ocho hospitales de Río Negro desde julio

El Ministerio de Salud de Río Negro comienza hoy el proceso de adjudicación de cargos para incorporar 73 nuevos residentes al sistema público de salud provincial. Se trata de médicos, enfermeros, kinesiólogos y profesionales de salud mental que iniciarán su formación en hospitales de Río Negro desde el próximo 1 de julio.

La convocatoria marcó un hito para la provincia porque fue el primer examen organizado íntegramente por Río Negro, luego de que el Gobierno provincial decidiera absorber el financiamiento y la estructura de las residencias tras los cambios implementados a nivel nacional.

En total, 172 profesionales de distintos puntos del país se inscribieron para competir por las vacantes, de los cuales finalmente 124 completaron todas las instancias evaluativas y continúan en carrera para acceder a un cargo.

Rindieron 124 postulantes en Cipolletti y Buenos Aires. Foto: Flor Salto.

Las evaluaciones se realizaron en Cipolletti y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para las ramas de medicina y enfermería, mientras que kinesiología, salud pública veterinaria y salud mental comunitaria rindieron bajo modalidad virtual.

«Con las evaluaciones concluidas, Río Negro se encamina a incorporar una nueva camada de especialistas bajo un modelo de gestión y financiamiento netamente local», indicaron desde la cartera sanitaria a través de un comunicado.

Residencias médicas y no médicas en Río Negro: cómo estarán distribuidas

Bariloche será una de las ciudades con mayor incorporación de residentes dentro del esquema provincial 2026. El hospital Ramón Carrillo concentrará vacantes en Medicina General, Neonatología, Tocoginecología, Clínica Médica, Cirugía General, Pediatría, Kinesiología y Enfermería Familiar y Comunitaria, mientras que Intecnus sumará cargos para Terapia Radiante y Diagnóstico por Imágenes. En total, la ciudad tendrá 24 vacantes entre especialidades médicas y no médicas.

Por otro lado, Roca incorporará 16 residentes distribuidos entre Medicina General, Neonatología, Clínica Médica, Ortopedia y Traumatología y las áreas de Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales y de Adultos. El hospital Francisco López Lima concentrará especialmente cargos vinculados a áreas críticas y formación hospitalaria de alta complejidad.

En Cipolletti se abrirán 12 vacantes, con fuerte presencia de especialidades estratégicas para el sistema sanitario como Anestesiología, Clínica Médica, Ortopedia y Traumatología y Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales.

Las 73 vacantes están distribuidas en 18 especialidades y ocho sedes hospitalarias de Río Negro.

El Bolsón contará con siete cargos orientados principalmente a Medicina General y Salud Mental Comunitaria, incorporando perfiles médicos, de psicología y trabajo social para fortalecer la atención interdisciplinaria.

Viedma sumará 13 residentes en áreas como Medicina General, Cirugía General, Kinesiología, Enfermería Familiar y Comunitaria, Salud Pública Veterinaria y Salud Mental Comunitaria.

Las Grutas y General Conesa también formarán parte del esquema provincial con vacantes específicas con tres vacantes en áreas de Salud Mental Comunitaria, apuntadas al fortalecimiento de la atención territorial y regional.

“La oferta de vacantes 2026 refleja un esquema de descentralización que busca dar respuesta a las demandas específicas de cada región de la provincia, utilizando como base los denominados ‘hospitales escuela’ consolidados en la red”, señalaron desde Salud.

El nuevo esquema provincial de residencias: aportes previsionales, obra social, seguros y aguinaldo

Uno de los principales cambios implementados por Río Negro fue transformar las residencias en un vínculo laboral formal con dedicación exclusiva de 44 horas semanales reguladas.

Bajo este esquema, los residentes perciben desde el primer día una remuneración equivalente a la de un profesional que inicia la carrera sanitaria en planta, además de contar con aportes previsionales, obra social, seguros y aguinaldo.

“Hasta el año pasado, los ingresantes dependían de los esquemas de becas y cupos coordinados por el examen único nacional”, remarcaron desde el Ministerio al explicar el cambio de sistema implementado en la provincia.

Además, destacaron que el nuevo esquema laboral alcanza tanto a quienes ingresarán este año como a los residentes que ya continúan su formación en hospitales rionegrinos. “El contrato incluye de manera directa aportes previsionales, obra social, cobertura de seguros de ley y el cobro del sueldo anual complementario (aguinaldo), tanto para los nuevos ingresantes como para los más de 127 residentes que hoy cursan sus años intermedios en la provincia”.