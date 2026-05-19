El frío polar se intensifica en Neuquén y Río Negro: el pronóstico de este martes para el Alto Valle y la cordillera
El Servicio Meteorológico Nacional compartió el detalle del pronóstico del tiempo para ciudades como Neuquén, Roca, Villa La Angostura y Bariloche. Lo que se anticipa para este 19 de mayo.
El frío polar no le da tregua a la Patagonia. Durante el fin de semana se intensificó el clima helado en la región y, según el pronóstico, se prevé que las condiciones continúen de igual manera este martes, aunque la temperatura máxima de la tarde ofrecerá una oportunidad para disfrutar del aire libre bajo el sol.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó detalles de cómo serán las condiciones climáticas, tanto para la región del Alto Valle como para la cordillera, este 19 de mayo.
El pronóstico para el Alto Valle y la Cordillera
En Roca, el clima será el siguiente:
- Temperaturas: Máxima 18°C | Mínima -1°C
- Estado del Cielo: Mayormente despejado tanto de día como de noche.
- Viento (Velocidad y Dirección): 22 km/h del sudeste | 13 km/h del este
- Ráfagas: 22 km/h
- Temperaturas: Máxima 18°C (Día) | Mínima -1°C
- Estado del Cielo: Parcialmente despejado tanto de día como de noche.
- Viento (Velocidad y Dirección): 23 km/h del sudeste (Día) |25 km/h del Sudeste (Noche).
- Ráfagas: 41 km/h (Día) | 15 km/h (Noche).
Bariloche
- Temperaturas: Máxima 13°C | Mínima -5°C
- Estado del Cielo: Despejado incluso durante la noche.
- Viento: 9 a 8 km/h.
- Ráfagas: 11 km/h por la tarde y 8 km/h noche.
Villa La Angostura
- Temperaturas: Máxima 11°C | Mínima -4°C
- Estado del Cielo: totalmente despejafo
- Viento: 8 a 10 km/h.
- Ráfagas: Hasta 12 km/h a partir de la tarde.
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