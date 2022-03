Rugby: triunfazo de Marabunta sobre Neuquén en el regreso del Top 8 Cuyano

Ante un excelente marco de público y después de una larga espera, Marabunta y Neuquén volvieron a enfrentarse hoy en El Hormiguero. El reducto del club cipoleño lució el verde césped y mucho público en la tarde soleada del sábado, donde comenzó la edición 2022 del Top 8 Cuyano de rugby.

Fue victoria 21 a 15 para el Albiverde, que estuvo al frente todo el partido, pero antes tuvo que transpirar bastante. El local tomó la iniciativa y tuvo efectividad de cara a los palos en el comienzo. La visita mostró rebeldía y descontó con un try que no pudo rubricar con los pies, y del otro lado Marabunta llegó al ingoal rival y no perdonó, para irse al descanso 13-5 arriba.

En el complemento, la diferencia en favor de La Hormiga creció en base a la defensa y la máxima fue de 12 (22-8). Sobre el final, el Azul intentó la heroica, pero el try convertido solo le ayudó para descontar.

Si bien el certamen recién comienza y todavía falta mucho, el envión anímico en el inicio del Cuyano lo tiene Marabunta.

En la próxima fecha, los dos equipos regionales jugarán fuera de casa. Marabunta viajará a Mendoza para visitar a Liceo y Neuquén hará lo propio contra Universitario de San Juan (UNSJ).