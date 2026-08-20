San Lorenzo, nuevamente embargado: es por una deuda reclamada por Gonzalo Maroni

En la previa al duelo frente a Estudiantes de Río Cuarto por la sexta fecha del torneo Clausura, que será este viernes desde las 20 en condición de visitante, San Lorenzo fue nuevamente embargado.

El embargo fue dictaminado por la Justicia ordinaria por una deuda de 250.000 dólares reclamada por Gonzalo Maroni, jugador que pertenece a Boca Juniors pero que está a préstamo en Barracas Central.

De esta manera, el club presidido por Marcelo Culotta no podrá recibir dinero por transferencias hasta saldar la deuda con el futbolista.

Maroni fue jugador de San Lorenzo desde mediados de 2022 hasta fines de diciembre de 2023. Durante su paso por el club, se convirtió en una pieza importante del equipo dirigido por Rubén Darío Insúa.

Gonzalo Maroni, durante su paso por el Ciclón.

Mientras tanto, el Ciclón está muy cerca de vender al arquero paraguayo Orlando Gill al Lille de Francia por una cifra cercana a los 4,5 millones de dólares. Ahora, deberáMientras tanto, el Ciclón está muy cerca de vender al arquero paraguayo Orlando Gill al Lille de Francia por una cifra cercana a los 4,5 millones de dólares. Ahora, deberá resolver esta cuestión a contrarreloj para poder concretar la operación.