SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

San Lorenzo, nuevamente embargado: es por una deuda reclamada por Gonzalo Maroni

La Justicia ordinaria lo dictaminó por una deuda con el futbolista de Barracas Central, que pasó por el Ciclón entre 2022 y 2023.

Redacción

Por Redacción

Marcelo Culotta asumió como presidente de San Lorenzo a fines de mayo. (Foto: Mundo Azulgrana)

Marcelo Culotta asumió como presidente de San Lorenzo a fines de mayo. (Foto: Mundo Azulgrana)

En la previa al duelo frente a Estudiantes de Río Cuarto por la sexta fecha del torneo Clausura, que será este viernes desde las 20 en condición de visitante, San Lorenzo fue nuevamente embargado.

El embargo fue dictaminado por la Justicia ordinaria por una deuda de 250.000 dólares reclamada por Gonzalo Maroni, jugador que pertenece a Boca Juniors pero que está a préstamo en Barracas Central.

De esta manera, el club presidido por Marcelo Culotta no podrá recibir dinero por transferencias hasta saldar la deuda con el futbolista.

Maroni fue jugador de San Lorenzo desde mediados de 2022 hasta fines de diciembre de 2023. Durante su paso por el club, se convirtió en una pieza importante del equipo dirigido por Rubén Darío Insúa.

Gonzalo Maroni, durante su paso por el Ciclón.

Mientras tanto, el Ciclón está muy cerca de vender al arquero paraguayo Orlando Gill al Lille de Francia por una cifra cercana a los 4,5 millones de dólares. Ahora, deberáMientras tanto, el Ciclón está muy cerca de vender al arquero paraguayo Orlando Gill al Lille de Francia por una cifra cercana a los 4,5 millones de dólares. Ahora, deberá resolver esta cuestión a contrarreloj para poder concretar la operación.


Temas

Gonzalo Maroni

Liga Profesional de fútbol

San Lorenzo

En la previa al duelo frente a Estudiantes de Río Cuarto por la sexta fecha del torneo Clausura, que será este viernes desde las 20 en condición de visitante, San Lorenzo fue nuevamente embargado.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén